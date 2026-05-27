La fiscala superior de Madrid abre expediente a las fiscales mencionadas en el caso Plus Ultra

La todavía fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, en una imagen de archivo Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, abrió este martes un expediente tras la denuncia presentada por un partido político sobre la actuación de las dos fiscalas que intervinieron en la causa abierta en un juzgado de Madrid, entre abril del 2021 y enero del 2023, sobre el rescate de Plus Ultra, la aerolínea que está en el centro de la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Lastra, cuyo testimonio en el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue prueba de cargo para el tribunal y quien no ha sido renovada en su cargo hace escasas semanas, remitió la denuncia de la formación Iustitia Europa a la Inspección Fiscal para su valoración. Cumple así con el reglamento interno de la carrera, que establece que cualquier denuncia o queja relativa a miembros de la institución, o que guarden relación con ella, debe ser «inmediatamente» remitida a este órgano de la Fiscalía General.

El decreto que informa de la apertura del expediente, no obstante, ya ha sido remitido a las dos fiscalas afectadas. Por un lado, la que fuera fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ahora en el Tribunal Supremo tras el reciente ascenso decretado por la actual fiscal general Teresa Peramato; y, del otro, contra su compañera María Luis Llop, quien pidió el archivo de la causa sobre el rescate de la aerolínea en el 2021. Ambas fiscales aparecen mencionadas en el sumario de la investigación del caso Zapatero conocido este lunes.

«La fiscal jefa es amiga»

En concreto, los mensajes intervenidos por una agencia federal de Estados Unidos al que fuera accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas, revelan que dos investigados por la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales mencionaron a estas dos funcionarias. Según consta en uno de los informes policiales, aseguraron que «hay que hacer un Kitchen Gabinet», en referencia a la trama Kitchen que afecta al Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy,

Además, en los mensajes intervenidos el abogado Miguel Palomero recabó información sobre la instructora de la causa casi un mes después de que se abriera tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, en abril del 2021. «Mañana pregunto para que me digan cómo es la juez del (juzgado de instrucción número) 15», escribió el 20 de mayo del 2021 Palomero a Reyes Rojas, en alusión a la magistrada Esperanza Collazos. «La instrucción es muy importante», apuntó el letrado, que luego deslizó que Collazos no era la única vía de acceso a las pesquisas. «La fiscala jefa es amiga», añadió, en referencia a Pilar Rodríguez, sin dar más detalles.

El denunciante, Iustitia Europa, se define como movimiento ciudadano español nacido como un «antipartido», antieuropeísta y enfocado en combatir la corrupción institucional, reformar el sistema judicial y despolitizar las instituciones del Estado. Está personado como acusación popular en buena parte de las causas que afectan al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.