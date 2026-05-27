La dimensión del caso abruma a Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, en una imagen del 2018. CRISTIAN HERNÁNDEZ

La dimensión del sumario que ha originado la citación como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero ha superado las peores previsiones del expresidente del Gobierno. El exlíder del PSOE solicitó al juez José Luis Calama