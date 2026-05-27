La dimensión del caso abruma a Zapatero
MADRID / LA VOZ
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El expresidente logra aplazar su declaración ante el juez para preparar su defensa y asegura que las joyas incautadas tienen una valor de 30.000 euros. Las libretas incautadas a Julio Martínez Martínez destaparon la participación del empresario amigo del expresidente «en asuntos de Estado de máximo nivel»27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La dimensión del sumario que ha originado la citación como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero ha superado las peores previsiones del expresidente del Gobierno. El exlíder del PSOE solicitó al juez José Luis Calama