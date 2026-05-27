Aceite de oliva, vino, gastos médicos y otras formas de blanquear comisiones de la trama del caso Zapatero
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La investigación destapa una «caja de compensación» que se nutría de fondos opacos del extranjero para camuflar el desvío de capitales27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aceite de oliva virgen extra, vinos de alta gama, ropa hecha a medida e, incluso, operaciones médicas. Son algunas de las partidas con las que la trama en la que está imputado el expresidente del