Aceite de oliva, vino, gastos médicos y otras formas de blanquear comisiones de la trama del caso Zapatero

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado. CARLOS LUJAN | EUROPAPRESS

Aceite de oliva virgen extra, vinos de alta gama, ropa hecha a medida e, incluso, operaciones médicas. Son algunas de las partidas con las que la trama en la que está imputado el expresidente del