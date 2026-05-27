Aceite de oliva, vino, gastos médicos y otras formas de blanquear comisiones de la trama del caso Zapatero

Almudena Santos / Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado. CARLOS LUJAN | EUROPAPRESS

La investigación destapa una «caja de compensación» que se nutría de fondos opacos del extranjero para camuflar el desvío de capitales

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aceite de oliva virgen extra, vinos de alta gama, ropa hecha a medida e, incluso, operaciones médicas. Son algunas de las partidas con las que la trama en la que está imputado el expresidente del

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