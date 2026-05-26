El caso Zapatero detona por una investigación sobre ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubái
MADRID / COLPISA
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Francia y Suiza dieron aviso a la UDEF del transporte vinculado a Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra en busca y captura Madrid27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La pista francesa y suiza que dio origen a la causa española de Plus Ultra y a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero hace una semana no fue por una simple sospecha de movimientos