El caso Zapatero detona por una investigación sobre ocho toneladas de oro de Venezuela a Dubái

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un evento en el que participó en Venezuela
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un evento en el que participó en Venezuela Ronald Pena R | EFE

Francia y Suiza dieron aviso a la UDEF del transporte vinculado a Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra en busca y captura Madrid

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La pista francesa y suiza que dio origen a la causa española de Plus Ultra y a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero hace una semana no fue por una simple sospecha de movimientos

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