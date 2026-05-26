Las víctimas de Adamuz: «Le dijimos a Puente que debía dimitir y nos dijo que él no había soldado el raíl»

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Semper, en la comisión de Senado Javier Lizón | EFE

Las víctimas del accidente de Adamuz, en el que fallecieron casi medio centenar de personas, vuelven a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de la ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. Lo hicieron en la comisión de investigación que se celebró este lunes en el Senado, en la que compareció el presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper, quien también relató a la sala una conversación que la organización habría mantenido con el dirigente socialista. Según narró, le expresaron su petición para que dejase de liderar el ministerio, a lo que el líder del área habría respondido: «Yo no he soldado el raíl». Una respuesta por la que se quedaron «estupefactos».

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Samper, además, expresó que no comprendía cómo, después de cerca de cuatro meses, no se hayan asumido «responsabilidades», algo que, considera que daría «algo de paz» a las víctimas del accidente. No obstante, el presidente de la asociación señaló en el seno de la Cámara Alta que el máximo responsable de la ADIF es el «único» que, hasta el momento, «ha pedido perdón», aunque le echó en cara que no se planteé dejar el cargo hasta que haya una resolución judicial. Y es que consideró que no es necesario «esperar» a que se concluya la investigación para que Marco de la Peña dimita de su cargo en la compañía ferroviaria.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz subrayó lo importante que es para las víctimas que se pueda saber la verdad cuanto antes, siempre «de forma transparente», y mostró el miedo que tienen a que «se olvide» lo ocurrido el pasado 18 de enero, al tiempo que demandaba que las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez llegasen con mayor rapidez. «No nos podemos perder en la burocracia, debería ser algo mucho más ágil», apuntaba.

El PSOE defiende al Gobierno

Y aunque desde el PSOE, la senadora Paula Alicia Somalo, intentó poner de relieve que el Ejecutivo ha hecho, en sus dos años de legislatura, «el mayor esfuerzo inversor en el sistema ferroviario en décadas» y afeó al PP «utilizar el sufrimiento de las víctimas» para sacar rédito electoral, Samper defendió que no creen, desde su asociación, que «este país tenga que estar orgulloso por cómo ha actuado ni cómo tiene la red ferroviaria», que aún cuenta con «muchos problemas estructurales que no se supervisan». «No confiamos ahora mismo en la red de ferrocarril», indicó.

Frente al ruido que se ha ido generando en todas las sesiones que se han celebrado hasta el momento de la comisión de investigación, Samper señaló que sus expectativas al respecto no se han cumplido, puesto que no creía que fuesen a girar en torno al «tú has hecho más o yo he hecho menos». Por ello, demandó a las formaciones que se encontraban en el Senado durante su comparecencia que «se unan para arreglar los problemas». «Ese ruido no nos provoca más que dolor. El tan mencionado ya ‘y tú más' no nos sirve para nada», señaló.