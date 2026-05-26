La UDEF sospecha que Zapatero dirigía la red desde su casa

Zapatero durante sus primeras declaraciones tras ser imputado por la Audiencia Nacional efem0565 | EFE

El despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid no era el único lugar desde el que el exjefe del Ejecutivo dirigía, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la supuesta organización criminal que ha llevado a su citación como investigado. Los agentes consideran que, aunque ese despacho era el «centro de dirección operativo» de la presunta red de tráfico de influencias investigada, es su casa particular la que «se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad». Así lo hacen constar los agentes en el informe entregado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 14 de mayo y que forma parte del sumario de la causa que ayer se hizo público.

La UDEF pidió al juez poder registrar el domicilio particular de Zapatero, pero la Fiscalía Anticorrupción se opuso a ello y el magistrado decidió no autorizarlo. Según los investigadores, en virtud del «perfil» de Zapatero y «habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada», podría inferirse que «el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina», sino que «se desplazaría al entorno de su domicilio». Un lugar en el que Zapatero «dispondría de mayor reserva y control de la información».

En el atestado policial se habla de «la estructura dual de funcionamiento observada, donde consta que tanto en la recepción de envíos como en la emisión de facturas a Análisis Relevante figura su domicilio particular, lo que evidencia que su ámbito de actuación operativa trasciende la oficina, configurándose ese ámbito como una extensión natural de la esfera de control».

Envíos al domicilio

El análisis de los correos electrónicos indica que «no todas las instrucciones» de la red que supuestamente lideraba Zapatero se formalizaban por esta vía y que «se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión» de comunicaciones. Hablan de un «patrón logístico» en la «recepción de envíos y la emisión de facturas» en las que figura el domicilio del expresidente. Entre esos envíos destaca la entrega de «cajas de vino».

De igual manera, la policía recalca, a raíz de los correos electrónicos intervenidos, que «la centralidad de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com en esta operativa resulta incuestionable». Según afirman, desde ella «se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red». «La propia ubicación física de la oficina desde la que se gestiona la cuenta, vinculada directamente a José Luis Rodríguez Zapatero —prosiguen—, refuerza la hipótesis de que este era conocedor de la operativa financiera desarrollada y de que la cuenta constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados».

Para los agentes, el hecho de que el despacho sea el «canal formal de comunicación a través de Gertru» —en referencia a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero—, así como la «interposición de terceros» y la «movilidad constante» del expresidente, «evidencian una estructura funcional distribuida» que no se limita a un solo espacio, «sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio».

«Zapatero aquí manda»

El informe relaciona estos datos con la búsqueda de opacidad del expresidente. Habla por ello de «indicios de desvinculación interesada» por parte de Zapatero respecto de la supuesta red criminal, de forma que no todas las órdenes se daban por escrito. Por eso consideraba relevante registrar el domicilio particular para averiguar si en la casa podía haber documentación, dispositivos, agendas o información vinculada a las actividades investigadas.

En el curso de la investigación, la policía incautó distintos mensajes de directivos de Plus Ultra. En una conversación de finales del 2020, dirigentes de la compañía decían que «Zapatero aquí manda», en referencia a la influencia del expresidente en Venezuela.

El juez Calama emitió este lunes una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Asimismo, Calama ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, «presunto cliente».

El juez recuerda que en marzo de 2021 la compañía recibió del Estado español una ayuda de 53 millones de euros. Según los indicios del procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra «idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho».

Además, el juez cree que también se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

Ya concedida la ayuda, Reyes «ordenó presuntamente» que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente de las cuentas bancarias de Plus Ultra en España a tres sociedades instrumentales, «realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio».

Una de estas sociedades -continúa el juez- pudo actuar en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, «constando incluso inicios de la participación de Reyes en alguna operativa de venta de oro».

En cuanto a la detención en Aruba de Luis Felipe Baca, su defensa se ha puesto a disposición del juez para colaborar en la investigación y ha señalado en un escrito a Calama que su cliente no se opondrá a la extradición.

La UDEF cree que la empresa What the Fav, de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, encubría pagos vinculados al tráfico de influencias. Esa empresa «se perfila como un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red». El juez, en un nuevo auto conocido este lunes, ha solicitado los correos remitidos y enviados desde la cuenta del expresidente desde el 20 de marzo del 2020 y hasta la actualidad. Y también ha exigido a la empresa que aloja el dominio de What the Fav los correos de estas y de sus empleados entre el 20 de marzo del 2020 y la actualidad.

El sumario revela también que en el registro efectuado el pasado mes de diciembre en la vivienda de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, la UDEF encontró 286.000 euros escondidos en distintos lugares de la casa, como el salón, el baño o una habitación que almacenaba cajas de mudanza. Se hallaron también cinco sobres con anotaciones en caracteres chinos que, según la policía, significarían «10.000», cifra que coincide con el dinero encontrado en billetes.

Zapatero, que está citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado, no ha comparecido en público desde su imputación y no ha cumplido su anuncio de dar una rueda de prensa para ofrecer explicaciones. El expresidente, a través del presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, quien también trabajó en Moncloa cuando Zapatero era presidente del Gobierno como jefe de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación Miguel Barroso y Fernando Moraleda, sí ha calificado de «conjeturas disparatadas» los informes de la UDEF remitidos al juez José Luis Calama. Arroyo, que ejerce ahora como portavoz autorizado del expresidente, aseguró que Zapatero tiene «ganas» de defender su reputación y la verdad en la comparecencia ante el juez y atribuye las acusaciones «al contexto político» del 2023, cuando empieza «de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez» en la campaña electoral y «empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre su reputación».