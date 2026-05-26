La UDEF destapa en la trama Zapatero pagos de 12.100 euros al abogado del PSOE en el caso hidrocarburos

El PP lo señaló como testaferro: Julio Martínez el pasado 9 de abril tras ser llamado a declarar en la comisión del caso Koldo, casi cinco meses después de ser detenido por el caso Plus Ultra Carlos Luján | EUROPAPRESS

El sumario del caso Plus Ultra que vio la luz este lunes vincula la trama con el abogado que representa al PSOE en el 'caso hidrocarburos', que también se investiga en la Audiencia Nacional y en la que están imputados, entre otros, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. El volcado de los dispositivos electrónicos y agendas intervenidos en los registros permitió a los agentes de la UDEF interceptar un pago de 12.100 euros abonado al letrado de la formación socialista. La transferencia bajo sospecha, que aparece en el pie de página de uno de los documentos de la Policía, se canalizó desde las cuentas de la red financiera del inversor venezolano Danilo Diazgranados, a quien la Fiscalía Anticorrupción sitúa como uno de los principales dinamizadores de los flujos de dinero opaco entre Caracas y España.

Esta factura se enmarca en la parte de la investigación que rastreaba cargos falsos para presuntamente enmascarar pagos fraudulentos. Los agentes detectaron que la red podría haber utilizado este tipo de contratos simulados con el único objetivo de dar cobertura formal y soporte documental a los pagos. De acuerdo con el sumario, la transferencia, habría salido de una de las cuentas bancarias de Diazgranados y destinado, según consta en uno de los pies de página de los documentos, al letrado que representado a los socialistas en la causa de hidrocarburos, Gonzalo Martínez Fresneda. Los investigadores aclaran en sus escritos que «figura como abogado del PSOE en el caso hidrocarburos».

El pago de 12.100 euros aparece recogido dentro de un extenso análisis policial que rastrea los movimientos financieros y las salidas de fondos de las cuentas vinculadas a la red investigada (en un listado de transferencias en el que también figuran pagos a individuos como Danilo Salvador Diazgranados, familiares de este, o facturas por artículos de lujo y servicios). No obstante, la UDEF no le atribuye ninguna implicación delictiva ni rol dentro de la organización. De hecho, su nombre no figura entre los investigados, directivos, testaferros ni facilitadores de la red, ya que su única aparición en el sumario es exclusivamente como receptor de esta transferencia en concreto.

Aunque el pago concreto de los honorarios de 12.100 euros al abogado no se considera, por parte de los agentes, delictivo por el momento, la cuenta bancaria desde la que salió el dinero sí está en el centro de las operaciones presuntamente ilícitas de la trama. De hecho, la importancia de esta cuenta radica en que Miguel Palomero, investigado por presuntamente ejercer de facilitador para el blanqueo y el contacto con políticos, figuraba legalmente como persona «autorizada» para operar con los fondos de esta cuenta de Diazgranados. Además, desde esta cuenta se realizaron, supuestamente, pagos fundamentales para mantener la estructura de tráfico de influencias. Por ejemplo, la policía destaca tres transferencias por un total de más de 93.000 euros a favor de Agropecuaria Lucena S.L., en concepto de la compra de aceite de oliva virgen extra, una empresa instrumental controlada por Julio Martínez Martínez, presunto conseguidor y testaferro de la red.