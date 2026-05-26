Sumar critica que Sánchez esté «escondido» ante la imputación de Zapatero y exige más explicaciones del PSOE

La portavoz de Sumar Verónica Martínez Barbero, durante su intervención ante el pleno del Congreso de este miércoles. Mariscal | EFE

Dirigentes de Sumar han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté «escondido» ante la imputación del exmandatario José Luis Rodríguez en el caso Plus Ultra y reprochan que el PSOE no esté dando explicaciones ante la gravedad de esta causa. Aparte, han descartado la posibilidad de una moción de censura o que el socio minoritario salga del Gobierno, dado que las responsabilidades no pueden caer en quien lo hace bien sino en el ala socialista si esta causa se agrava.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que «Zapatero no es ministro» para desvincular al Gobierno de esta investigación y defiende la continuidad de la legislatura desde el respeto a socios parlamentarios como el PNV, que deslizó la opción de las elecciones anticipadas. Eso sí, ha afirmado que el Ejecutivo actué con «total transparencia» y dé las explicaciones que requiera la Audiencia Nacional o la ciudadanía, alertando de todas formas que tampoco les gustan los «juicios paralelos» en torno a una investigación judicial en curso.

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Además, ha reclamado al PSOE que retome el decálogo de medidas del plan de regeneración comprometido ante el caso Koldo, que se apruebe antes de que termine el actual período de sesiones una ley regulatoria de los lobbies y que se revise la estructura de las oficinas de los expresidentes. Junto a ello, ha exhortado a los socialistas a «ponerse las pilas» para intervenir el mercado de vivienda.

«Huele muy mal»

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo y diputado de Compromís ha reclamado una reacción «contundente» de los socialista ante un sumario que «huele muy mal» y apunta, cuanto menos, a un comportamiento poco ético de Zapatero. «No entiendo por qué su secretario general se ha escondido y no da explicaciones como secretario general PSOE», ha lanzado.

Ibáñez ha rechazado la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno en caso de que esta investigación judicial escale y ha agregado que si la causa se agrava tiene que ser el presidente y el PSOE los que barajen si hace falta alguna «decisión drástica», pero no los «ministros que lo hacen bien» o tienen «cero casos de corrupción».

Respecto a la postura del PNV, el diputado ha comentado que esta formación puede hacer sus propuestas y que podría empezar por garantizar que «ninguno de sus expresidentes estén en consejos de administración del IBEX», en clara referencia al consejero delegado de Repsol Josu Jon Imaz.