Salvador Illa planea recaudar todo el IRPF con una agencia tributaria catalana a partir del 2029

Salvador Illa, junto al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en la rúbrica del acuerdo presupuestario Kike Rincón | EUROPAPRESS

La Generalitat de Salvador Illa no renuncia a la cesión íntegra del IRPF y con este fin espera tener a punto la oficina tributaria regional en el plazo de tres años, tal como le exige Esquerra para mantener su apoyo en lo que queda de legislatura. El Ejecutivo catalán aprobó este martes el nuevo contrato programa para la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), pactado con el partido de Oriol Junqueras en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos. Así, en el período 2026-2029 el gasto acumulado por el fisco catalán alcanzará los 527 millones de euros. Según afirmó la consejera portavoz, Sílvia Paneque, una vez finalizado el contrato programa, la ATC estará en disposición de «asumir el ejercicio de todas las funciones tributarias relacionadas con la gestión del IRPF», esto es, gestión, inspección, recaudación, revisión y potestad sancionadora.

El plan director de la oficina fiscal aprobado el año pasado precisa que «algunos elementos del IRPF» comenzarían a gestionarse a partir del 2028, aunque la Generalitat no cuenta aún con un calendario definido para la gestión completa del impuesto sobre la renta, más de 30.000 millones de euros anuales, que hoy recaudan los más de 4.000 funcionarios que integran la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Cataluña. Tampoco se sabe qué pasará con ellos, una vez la Generalitat asuma el control, dado que tampoco el Ministerio de Hacienda tiene un plan definido al respecto. Con la legislatura en el tramo final y el Gobierno acorralado en diferentes frentes, perdida la mayoría en el Congreso, el traspaso del IRPF se antoja misión imposible. Aunque ayer el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en otro alarde de optimismo, se mostró confiado en que la cesión se aprobará incorporando unas enmiendas en la tramitación del nuevo modelo de financiación. «Es el mejor momento porque con la financiación todo el mundo gana y es más fácil que todo el mundo vote también a favor de la gestión del IRPF; lo defenderemos hasta el final», dijo.

Enmienda a la totalidad

Mientras, Junts anunció ayer la presentación de una enmienda a la totalidad en la Cámara autonómica contra los presupuestos acordados por PSC y Esquerra, como ya hicieron PP y Vox la semana pasada. Para la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, se trata de «unos malos presupuestos» que ponen en evidencia a «un Gobierno en quiebra».