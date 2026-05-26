Junts afirma que no está sobre la mesa una moción de censura a Sánchez

Mónica Sales, portavoz de Junts EUROPA PRESS- KIKE RINCON | EUROPAPRESS

Junts no tiene «ahora mismo sobre la mesa» apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, como consecuencia de la causa judicial por el préstamo a la aerolínea Plus Ultra en la que está imputado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo aseguró la líder de Junts en el Parlamento catalán, Mònica Sales, en rueda de prensa al ser preguntada por si comparten las declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien aseguró que sería «irresponsable» que el Gobierno «siga más allá del 2026» en el contexto actual.

«La capacidad de convocar elecciones obviamente es de Pedro Sánchez. Nosotros el tema de la moción de censura no lo tenemos ahora mismo sobre la mesa. Sí que la situación es complicada, por eso pedimos máxima transparencia al PSOE con este caso, y que sea inmediata», dijo Sales.

La dirigente de Junts indicó su respeto a la presunción de inocencia de Zapatero y alegó que en su partido tienen «experiencia con las cloacas del PP y del PSOE». Sin embargo, destacó que, incluso en esas circunstancias, se ha exigido a su partido «explicaciones» que los de Carles Puigdemont han tenido que dar. Por ello, piden «máxima celeridad a la justicia» con el caso Plus Ultra, pero también reclaman «explicaciones» al PSOE: «Ya son demasiados los casos de corrupción que los rodean».