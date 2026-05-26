El juez peinado Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio y amenaza con llevarla por la fuerza si se niega asistir a la vista
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El instructor, que decidirá a partir de esa vista si envía la causa al jurado, advierte de que podría adoptar medidas cautelares para evitar que alguno de los acusados intente «eludir la acción de la Justicia»26 may 2026 . Actualizado a las 11:53 h.
El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para el próximo 9 de junio, a las 11.00 horas, la audiencia preliminar en la que decidirá si abre juicio oral ante jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente