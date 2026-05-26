El Congreso retira a Quiles la acreditación durante tres meses por una infracción grave

El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Adrián Masa de Vega | EFE

La Mesa del Congreso ha sancionado este martes al agitador mediático Vito Quiles con tres meses de retirada de la acreditación de prensa por una infracción grave al grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y publicar las imágenes en las redes sociales. La Mesa, de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y con el Reglamento del Congreso, considera que la conducta de Quiles causa un grave daño a la institución. Según concluye, atenta contra el decoro de la Cámara, perjudica el normal desenvolvimiento de las actividades organizadas en el Congreso y perjudica gravemente el trabajo de los demás periodistas acreditados.

Una conducta que se considera como una infracción grave para la que el Reglamento del Congreso prevé la retirada de la credencial de prensa por un periodo de entre once días y tres meses. La Mesa ha optado por la máxima sanción, con lo que la suspensión cautelar que pesaba sobre Quiles pasa a ser definitiva durante tres meses y será efectiva en el momento en que le sea notificada.

El expediente se abrió a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones de periodistas por la grabación de imágenes en zonas no autorizadas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Si bien en la grabación el pasado 11 de diciembre de Zapatero el instructor constata una infracción grave, en el caso de Sánchez entiende que no hay certeza de que fuera Quiles quien grabó al presidente el 20 de noviembre en una zona restringida.

La Mesa ha acordado además proponer la suspensión de la acreditación del también agitador Bertrand Ndongo por hasta tres meses al considerar probado, por parte de los letrados, que el pasado 25 de noviembre obstruyó el orden de una rueda de prensa e incumplió las instrucciones de quienes coordinaban el acto, vulnerando lo dispuesto en el Reglamento y considerándose falta grave.

El instructor considera probado que hubo una alteración en el desarrollo normal de la rueda de prensa, causada por una serie de preguntas formuladas por Ndongo sin que se le hubiese concedido previamente el turno de palabra, y que dichas preguntas se hicieron contra las advertencias expresas y reiteradas de la portavoz de Sumar y de la persona que estaba coordinando la rueda de prensa.

También concluye que estas conductas constituirían dos infracciones graves y no considera atenuada la gravedad por el hecho de que la rueda prosiguiera, por lo que considera que debe aplicarse sanción de gravedad y da 15 días a Ndongo para que alegue antes de la resolución definitiva.

Ambos agitadores han sido invitados por Vox a participar el 1 de junio en unas jornadas sobre libertad de expresión en el Congreso. Fuentes parlamentarias han informado de que el acto fue autorizado sin conocer la lista de invitados y que posiblemente los dos activistas no podrán acceder al Congreso por cuestiones de seguridad ante la conflictividad reiterada que han generado.