Aznar recupera la frase «el que pueda hacer que haga» por la situación «insostenible»

El expresidente del Gobierno José María Aznar, este lunes en el marco del Aula de Liderazgo IADG-UFV. FERNANDO VILLAR | EFE

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que la frase «el que pueda hacer que haga» cobra más sentido que nunca en un contexto en el que España vive una «situación insostenible». Sin hacer una referencia directa a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar ha dicho en un vídeo publicado en Instagram que hoy son más necesarios que nunca ciudadanos responsables, comprometidos con España y dispuestos a actuar para que el país salga de esta situación.

La frase «el que pueda hacer, que haga» la popularizó el propio Aznar en noviembre de 2023, durante la crisis política derivada de la negociación de la amnistía del procés y la investidura de Pedro Sánchez.

El expresidente del Partido Popular no ha hecho alusión directa a Zapatero desde que se conoció su imputación y tampoco su fundación, FAES, que publica con frecuencia análisis y editoriales sobre la situación política actual. La fundación ha publicado este martes un editorial -sin nombres ni cargos- en el que afirma que un gobernante que excusa su corrupción o la que tiene próxima, amparándose en la de un tercero, está minando su derecho a mandar y «no es un superior, es un secuaz».

«Todo lo que estamos viendo en España sucedió precisamente cuando una situación excepcional -la pandemia- motivó la suspensión de los procedimientos ordinarios de contratación pública y nos aproximó a un esquema de economía de guerra, el modelo ideal de toda planificación socialista», señala el texto. Las «oportunidades de corrupción», agrega, «crecen» cuando aumenta el nivel de intervención del Estado.

«La hipocresía tributaria que inunda el discurso de la izquierda resulta, en circunstancias como las presentes, literalmente estomagante», señala el texto. El pasado martes 19, día en el que se conoció la imputación de Zapatero, Aznar participó en un acto en Alcalá de Henares (Madrid) en el que afirmó que no tenía «nada que decir» sobre el tema. Sí afirmó que en España «los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario».

Ese día, el juez de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional citó como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en caso de la aerolínea Plus Ultra.