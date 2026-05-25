El crimen de Henao: la pista española del FBI tras un divorcio
REDACCIÓN / LA VOZ MADRID / COLPISA
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El sospechoso, el exmarido de Ana María, entró en su vivienda oculto tras una sudadera y salió con una maleta, donde se da por hecho que iba esta mujer colombiana con pasaporte estadounidense de 40 años que huyó de Miami tras un complejo divorcio25 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace poco más de un año, el 29 de abril de 2025, los funcionarios del Centro de Detención Federal de Miami encontraron «inconsciente» a David Knezevich en su celda. Se había suicidado. Dusan (para