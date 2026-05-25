El crimen de Henao: la pista española del FBI tras un divorcio

mateo balín REDACCIÓN / LA VOZ MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Foto de archivo
Foto de archivo MARTINA MISER

El sospechoso, el exmarido de Ana María, entró en su vivienda oculto tras una sudadera y salió con una maleta, donde se da por hecho que iba esta mujer colombiana con pasaporte estadounidense de 40 años que huyó de Miami tras un complejo divorcio

25 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace poco más de un año, el 29 de abril de 2025, los funcionarios del Centro de Detención Federal de Miami encontraron «inconsciente» a David Knezevich en su celda. Se había suicidado. Dusan (para

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