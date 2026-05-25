La UCO concluye que Begoña Gómez contrató servicios con «apariencia de legalidad», pero descarta el enriquecimiento ilícito
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La Guardia Civil, que zanja que la asesora de Moncloa acabó «integrada» en la cátedra, destaca no obstante que esa docencia se creó según la normativa prevista25 may 2026 . Actualizado a las 10:35 h.
La UCO sitúa a Begoña Gómez en el centro de las presuntas irregularidades detectadas en la creación de la plataforma Transforma TSC, la herramienta desarrollada en el marco de la cátedra extraordinaria que dirigía en la