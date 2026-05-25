La UDEF cree que Zapatero usaba su propia casa para custodiar los secretos más sensibles de la trama
MADRID / COLPISA
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Los investigadores sostienen que la vivienda era una «extensión natural de la esfera de control» del exjefe del Ejecutivo, según el sumario25 may 2026 . Actualizado a las 17:54 h.
La UDEF pidió —sin éxito— registrar la casa de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo por si allí aparecían documentos sueltos de interés para la causa. La Policía, según la documentación que consta el sumario,