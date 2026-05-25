La UDEF cree que Zapatero usaba su propia casa para custodiar los secretos más sensibles de la trama

Melchor Sáiz-Pardo / Almudena Santos MADRID / COLPISA

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Zapatero durante sus primeras declaraciones tras ser imputado por la Audiencia Nacional
Zapatero durante sus primeras declaraciones tras ser imputado por la Audiencia Nacional efem0565 | EFE

Los investigadores sostienen que la vivienda era una «extensión natural de la esfera de control» del exjefe del Ejecutivo, según el sumario

25 may 2026 . Actualizado a las 17:54 h.

La UDEF pidió —sin éxito— registrar la casa de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo por si allí aparecían documentos sueltos de interés para la causa. La Policía, según la documentación que consta el sumario,

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