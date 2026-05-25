Sumar plantea una gran cumbre de la izquierda para armar un frente amplio antes del 2027

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. ZIPI | EFE

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha planteado una gran cumbre estatal de la izquierda alternativa a la vuelta del verano para concretar «sin miedo» la construcción de un nuevo frente amplio electoral. También ha subrayado que el hecho de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se postule como posible candidato del espacio no obstaculiza ese proceso, pero le ha retado a que concrete cuál es su propuesta.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Hernández ha subrayado que los partidos que forman parte del socio minoritario del Ejecutivo está desplegando movimiento para revalidar una candidatura de unidad de la izquierda, pero cree que ha llegado el momento de la «audacia» y de avanzar hacia la conformación de un programa común, abierto a incorporar a la sociedad civil.

Asimismo, ha argumentado que este nuevo espacio no puede ser una «huida hacia adelante» ante las dificultades que padece la izquierda del PSOE ni puede limitarse tampoco a «liderazgos salvavidas o personalistas».

De esta forma y evocando al lema conjunto que tienen IU, Sumar, Comuns y Más Madrid para su alianza conjunta, Hernández ha apelado a dar un «paso al frente» convocando un gran encuentro de la izquierda estatal, con todos los sectores de este espacio «sin excepción».

«Un encuentro que no tenga más agenda que un debate que sea franco. Un debate abierto, sin fronteras, sobre el país que soñamos (...) Con el fin en última instancia de conformar un espacio horizontal, un espacio ilusionador que sea estable», ha ahondado para aclarar que ese nuevo sujeto político tiene que ir más allá de las elecciones generales previstas en el 2027. Es decir, que tenga vocación de continuidad.

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La dirigente de Sumar ha exclamado que «tienen muy poco que perder» y «mucho que ganar» si se emprende este proceso «sin miedo». Y es que ha afirmado que la izquierda «tiene que contagiarse de sí misma» y que deben ir más allá de reivindicar la gestión en el Gobierno, conjugándola con otros aspectos políticos. De hecho, ha concluido que los que triunfan en este ciclo electoral son las «fuerzas libres de ataduras».

Hernández ha reflexionado que la izquierda tiene que reaccionar y dar respuesta a la «angustia y rebeldía» que emana de las calles, porque «no hay razones para tirar la toalla» sino la necesidad de levantar un proyecto que eluda la «marginalidad».

También ha opinado que la crisis que vive la socialdemocracia es una oportunidad para el crecimiento de la izquierda alternativa al PSOE, pues la sucesión de elecciones autonómicas ha mostrado que el bloque de derechas obtiene mayoría pero también hay una movilización de la izquierda alternativa.

Invitación a Rufián para liderar

Respecto a que Rufián se abra a encabezar una lista de izquierdas en caso de que sirva para la unidad, la coordinadora de Sumar se ha mostrado respetuosa y respeta que anuncie su disposición a ser candidato.

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No obstante, ha insistido en que la prioridad es «conformar un bloque democrático» y «antifascista», por lo que «con todo el cariño» insta a Rufián a que «concrete» sus planes «alrededor de una mesa». «Si efectivamente esta es una vía a explorar, pues que sea el señor Rufián el que tire para adelante», ha remachado.

Finalmente, ha manifestado que invita a ese encuentro de toda la izquierda a formaciones soberanistas como ERC y Bildu, aunque ha admitido que estas fuerzas ya han manifestado sus planes desmarcándose de una alianza conjunta con la izquierda estatal.