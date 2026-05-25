PP y Vox tumban en Elche la moción sobre reprobar al edil voxista que llamó «idiota» a la portavoz de Compromís

Samuel Ruiz y la portavoz de Compromis en Elche, Esther Díez MONTAJE A PARTIR DE AYUNTAMIENTO | EUROPAPRESS

PP y Vox, partidos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche (Alicante), han rechazado este lunes en el pleno la moción de Compromís sobre la «reprobación del insulto» del concejal voxista Samuel Ruiz a la portavoz de la coalición, Esther Díez, a la que él llamó «idiota» en una sesión plenaria anterior.

PSPV y Compromís han votado a favor de la propuesta y se ha producido un empate entre apoyos y rechazos, ya que la edil popular Caridad Martínez no ha acudido. Tras ello, el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, del PP, ha desempatado con su voto de calidad y, finalmente, la moción ha quedado rechazada.

Díez ha aseverado que la mayoría de ilicitanos no comparte que Vox piense que tiene «toda la impunidad» para «atacar los principios democráticos» y ha sostenido que esta propuesta no solo es relativa a su caso, sino que va de «defender un marco de respeto común». «No condenar con contundencia una agresión verbal es legitimarla», ha indicado a los populares.

Por su parte, Ruz ha defendido una enmienda planteada por el PP en la que pedían añadir en la propuesta el «rechazo» al concepto «imbécil que el ministro de Transportes», Óscar Puente, «profirió contra el líder de la oposición» a nivel estatal, Alberto Núñez Feijoo, del PP, algo que, según el primer edil, «completa» el contenido de la moción.

Tras ello, la representante de Compromís ha rechazado admitir esa propuesta, ya que, según ha indicado, «el alcalde ya dijo que iba a votar en contra» y que ella «no» quiere que Ruz haga una «maniobra para intentar tapar lo que ha ocurrido».

«Ese insulto lo repruebo absolutamente, como el resto de insultos que ha vertido la señora [Isabel Díaz] Ayuso o el señor [Santiago] Abascal contra muchos otros miembros del Gobierno», ha manifestado Díez.

Reproches

Desde Vox, Ruiz ha criticado el «sectarismo» de Díez y ha lamentado que su intervención en el pleno «le haya quitado el sueño». Asimismo, ha sostenido que «cuesta mucho tomarse en serio» las «lecciones» de Compromís, formación desde la que, según el edil voxista, «llevan años insultando y señalando a todo el que no comparte su ideología».

El alcalde ha respondido a Díez que no va a reprobar a Ruiz, compañero de equipo de gobierno, y ha espetado a la edil valencianista: «Reprobar el concepto idiota sí cuando viene de Vox, pero reprobar el insulto imbécil no cuando viene del Gobierno de España».

En este sentido, el primer edil ilicitano ha aseverado que Díez «se ha callado» cuando en el pleno se afirmó «que el PP estaba al lado de los violadores y los asesinos de mujeres».

Por su parte, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha manifestado que no iba a exponer en el pleno «la batería de insultos» que, según ha dicho, el equipo de gobierno ha realizado «durante estos tres años».