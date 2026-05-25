El portavoz de Vox de Alcalá de Henares, denunciado por un presunto delito de acoso sexual

El portavoz de Vox Alcalá, Víctor Acosta, en una imagen de archivo EUROPA PRESS

El portavoz de Vox en el municipio madrileño de Alcalá de Henares y segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Así lo ha adelantado el portal web soydemadrid.com y han confirmado desde el partido a nivel regional en un comunicado, en el que indican que sus servicios jurídicos trabajan ya junto a él «para conocer todos los extremos de la denuncia, analizar su contenido, estudiar la documentación existente y valorar las acciones que procedan en Derecho». PP y Vox comparten Gobierno en Alcalá desde el 2023, con la popular Judith Piquet a la cabeza.

Desde Vox Madrid han incidido en que mantienen «el máximo respeto a la Justicia, a los procedimientos en curso y a todas las personas que puedan verse afectadas por este asunto», como recoge Europa Press. Del mismo modo, han indicado que «en un Estado de Derecho ninguna persona debe ser condenada por un titular, por una filtración o por una denuncia cuyo contenido deberá ser examinado por los órganos competentes». Así, el partido ha sostenido que «rechaza sin matices cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada» pero ha incidido en que «con la misma firmeza rechaza los juicios paralelos y cualquier intento de utilizar este asunto para tapar las cuestiones de fondo que el Grupo Municipal ha venido planteando sobre la gestión municipal».

En este sentido, han apuntado a la «intensa labor de investigación y denuncia sobre supuestas irregularidades en la gestión municipal, en particular en torno a la Ciudad Deportiva Municipal» que han desarrollado. Concretamente, Acosta fue quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación de la UDEF sobre presuntas irregularidades en la gestión del organismo durante los anteriores gobiernos socialistas.

Consideran en Vox que la «labor de control es parte esencial de la función de cualquier grupo político serio y no puede verse frenada por presiones, amenazas veladas ni maniobras de intimidación». «Sin prejuzgar el fondo del asunto, Vox Madrid no descarta que esta denuncia pueda formar parte de una estrategia de intimidación o desgaste frente a la actividad de fiscalización que nuestro grupo municipal viene realizando en defensa de los vecinos de Alcalá de Henares», han remarcado. Serán «los hechos, las pruebas y los tiempos» quienes, a su juicio, permitirán aclarar si se está «ante un conflicto con base real o ante una reacción destinada a silenciar a quien ha puesto el foco donde otros preferían no mirar».

Piden, de esta forma, «prudencia, respeto a los cauces legales y responsabilidad pública». «Colaborará con la Justicia, defenderá los derechos y la presunción de inocencia de sus cargos públicos y ejercerá su deber de control allí donde haya indicios de mala gestión, abuso de poder o uso indebido de recursos públicos», ha concluido el partido.