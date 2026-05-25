El juez Calama emite una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra

Imagen de archivo de un avión de aerolínea Plus Ultra EVComunicacion

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía Plus Ultra por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención (OID) por los mismos delitos.

Asimismo, Calama ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, «presunto cliente».

El juez recuerda que en marzo de 2021 la compañía recibió del Estado español una ayuda de 53 millones de euros.

Según los indicios del procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra «idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho».

Además, el juez cree que también se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

Ya concedida la ayuda, Reyes «ordenó presuntamente» que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente de las cuentas bancarias de Plus Ultra en España a tres sociedades instrumentales, «realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio».

Una de estas sociedades -continúa el juez- pudo actuar en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, «constando incluso inicios de la participación de Reyes en alguna operativa de venta de oro».

En cuanto a la detención en Aruba de Luis Felipe Baca, su defensa se ha puesto a disposición del juez para colaborar en la investigación y ha señalado en un escrito a Calama que su cliente no se opondrá a la extradición.