Juanma Moreno negociará con Vox «esta semana o la que viene» para su investidura

Juanma Moreno junto a la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto. Ballesteros | EFE

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha insistido en su idea de «gobernar en solitario» tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó los comicios con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. Asimismo, ha afirmado este lunes que «aún no han comenzado» las negociaciones con Vox de cara a una posible investidura, aunque ha asegurado que «espera iniciar» las conversaciones con la formación «esta semana o la próxima».

«Tampoco hay prisa, hasta el día 11 de junio no se constituye el Parlamento y por tanto tenemos tiempo», ha señalado en una entrevista en Canal Extremadura, en las que son sus primeras declaraciones en público después de que el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, pidiera al PP «descolgar el teléfono».

Por otro lado, Moreno ha reafirmado su idea de «gobernar en solitario» tras el «resultado contundente» del PP-A en las elecciones. «Creo que es lo razonable, lo sensato y positivo además para Andalucía, más allá, que evidentemente se llegaran dentro de la dinámica parlamentaria a acuerdos», ha subrayado.

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El presidente de la Junta en funciones se encuentra en Cuacos de Yuste (Cáceres) para recibir el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, institución europea de la que Moreno es vicepresidente. Un reconocimiento a su «rol esencial de garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea».