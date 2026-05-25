Coalición Canaria da por finiquitada la legislatura y pide elecciones: «Toca que los ciudadanos elijan nuevo gobierno»

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. SERGIO PÉREZ | EFE

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dado por finiquitada la actual legislatura presidida por Pedro Sánchez y ha defendido que «lo lógico» sería convocar elecciones este año para hacer «borrón y cuenta nueva» en el 2027 y empezar a trabajar con un nuevo gobierno.

«El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno», ha asegurado la portavoz parlamentaria en una entrevista en Radio Club Tenerife, que ha recogido Europa Press, tras los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra o la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan cumplir compromisos con Canarias.

Cuestionada por el aviso del PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, ha indicado que «sería irresponsable» continuar la legislatura en el 2027, Valido ha recordado que el partido vasco «en este momento no se plantea una moción de censura porque no le gusta la alternativa». «Pero tiene que ser sensato en sus declaraciones», ha señalado la dirigente de Coalición Canaria, que ha cuestionado asimismo que el Ejecutivo de coalición pueda mantenerse el año que viene ante la falta de apoyo parlamentario.

Valido ha reconocido que no hay conversaciones ni negociación con el Gobierno, si bien apoyará en el Congreso «lo que es importante para la ciudadanía y Canarias», reprochando no obstante que el Estado adeuda «1.200 millones de transferencias corrientes» que viene provocada «por la falta de presupuestos por tercer año consecutivo». «Es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí y creo que la gente tiene derecho a pronunciarse», ha reivindicado.

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Cuestión de confianza

Dicho esto, Valido ha defendido que Sánchez presente una cuestión de confianza, tal y como reclamó Coalición Canaria en el Consejo Político Nacional (CPN) que celebró en Santa Cruz de Tenerife. «Nunca fue tan necesario como ahora. La cuestión de confianza está perfectamente estipulada y existe precisamente para situaciones en la que el Gobierno no tiene los apoyos necesarios», ha explicado.

La portavoz parlamentaria ha comentado además que el PP no le ha hablado de la «posibilidad» de presentar una moción de censura porque entiende que «no tienen los números» y, por tanto, «no la negocia».

«Todo va a depender de Sánchez, de lo que él quiera hacer, de si quiera convocar o no, porque el PP no se plantea presentar una moción de censura», ha recordado Valido, que ha vuelto a pedir como necesidad la cuestión de confianza. «Y si no se tiene, convocar elecciones. Eso es lo que dice nuestro sistema democrático y las reglas que nos hemos dado», ha apostillado, a la vez que la ha lamentado que el presidente del Gobierno vea al Congreso «prescindible» y quiera mantenerse en el poder «a cualquier precio el mayor tiempo posible».

El PNV aclara que no apoyar a Pedro Sánchez no significa que respaldará a Núñez Feijoo

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este lunes que el hecho de que su formación no apoye «en este momento» al presidente Pedro Sánchez no significa que tenga intención de respaldar al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Díez Antxustegi se ha referido, en una entrevista en ETB-1, a las palabras pronunciadas este domingo por el presidente de su partido, Aitor Esteban, quien consideró una «irresponsabilidad» que la legislatura continúe más allá del 2026 en las actuales circunstancias.

Ha apuntado a la gravedad de la situación ya que el caso Plus Ultra no solo afecta al partido «sino que hay sospechas en el propio Gobierno», lo que «pone en una situación muy difícil su continuidad». «Pero una cosa es ser muy crítico con Sánchez, que en este momento Sánchez no cuente con nuestro apoyo y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis. Eso no va a pasar», ha aclarado.

Díez Antxustegi ha añadido que el PNV «lo ha dicho muchas veces pero lo vuelve a decir»: «No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijoo».