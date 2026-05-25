Alex Saab, el «testaferro de Maduro» de vida novelesca preso en Miami
CARACAS / CORRESPONSAL
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El régimen chavista, que había logrado su libertad en el 2023 tras canjearlo por quince presos políticos, lo deportó a EE.UU.25 may 2026 . Actualizado a las 20:45 h.
La deportación a Miami de Alex Saab, el empresario colombiano súbitamente enriquecido, bautizado por Estados Unidos como el «testaferro de Nicolás Maduro» y ahora caído en desgracia en Venezuela, se ha cruzado en el camino