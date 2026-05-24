El PSOE busca todavía el discurso adecuado para responder al «shock» de la imputación de Zapatero

Gonzalo Bareño Canosa
GONZALO BAREÑO

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Robles, Sánchez y Aagesen, esta semana en Madrid.
Robles, Sánchez y Aagesen, esta semana en Madrid. Mariscal | EFE

Los argumentos que utilizan Ferraz y la Moncloa chocan con los intereses de defensa del propio expresidente del Gobierno

24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Comenzaban la semana en Ferraz y en la Moncloa poniendo en marcha el argumentario para responder al fracaso electoral en Andalucía de la vicetodo María Jesús Montero, —que básicamente consiste en ignorarlo y sostener que

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