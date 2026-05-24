El PSOE busca todavía el discurso adecuado para responder al «shock» de la imputación de Zapatero
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Los argumentos que utilizan Ferraz y la Moncloa chocan con los intereses de defensa del propio expresidente del Gobierno24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Comenzaban la semana en Ferraz y en la Moncloa poniendo en marcha el argumentario para responder al fracaso electoral en Andalucía de la vicetodo María Jesús Montero, —que básicamente consiste en ignorarlo y sostener que