Ostras y champán, tras el chivatazo del rescate: «Tranquilo, que esto sale del 1 %»

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en marzo del 2021. R. C.

«Tranquilo, eso sale del 1 %». La frase la escribió Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, el 2 de marzo del 2021, el mismo día en que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI elevó la propuesta favorable para rescatar a la aerolínea con 53 millones de euros públicos, aunque el Consejo de Ministros ni siquiera había dado el ok al desembolso. La UDEF la incorpora en sus informes como uno de esos mensajes que retratan el ambiente interno de la trama: todavía cierta zozobra, pero ya festivas celebraciones sobre la SEPI y la comisión del 1 % que pagó la aerolínea a José Luis Rodríguez Zapatero a través de su amigo Julio Martínez Martínez.

Una foto refleja aquel momento de euforia en el que los responsables de Plus Ultra respiraban tranquilos después de que la SEPI hiciera la vista gorda ante el hecho de que la aerolínea no estaba al corriente de sus pagos con la Seguridad Social, condición sine qua non para acceder al fondo. En esa imagen, aparece Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, ante un plato de ostras y una botella de champán, que compartió con Roberto Roselli, en la terraza de un restaurante que la UDEF, aunque no lo concreta, cree que podría ser El Barril de La Moraleja, en Madrid.

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El archivo fue localizado en el móvil de Roselli y formaba parte de una conversación mantenida en el chat grupal «PU», integrado por los dos directivos citados de la aerolínea. Lo que le interesa a la UDEF es el diálogo que acompañó la fotografía. José Ángel Partearroyo, alto cargo de la SEPI, había escrito a Martínez Sola: «Todo ok, ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok». Y añadió una advertencia: «Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros, por favor». Sola contestó: «No te preocupes, muchas gracias, José Ángel, un abrazo». A media mañana, Rodolfo Reyes, empresario venezolano y accionista de facto de Plus Ultra, preguntó por la noticia. Martínez Sola le respondió: «Buena noticia, Rodolfo». Reyes escribió después: «Me tomo un ron ya». Sola le frenó: «Noooo. Carajillo. Cargadito». Y dejó otra frase de prudencia: «Solo lo sabemos Santiago, Roberto, Tetero, Tocayo y tú. No debemos contarlo de momento». Reyes remató: «Calladitos nos vemos más bonitos».

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A las 14.06 horas, Martínez Martínez reaccionó a la foto con una broma: «Aviso para navegantes. La SEPI no aprueba esos gastos». Roselli respondió: «Tranquilo, que eso sale del 1 %». Y Martínez Martínez concluyó: «Entonces, aprobado». La policía recuerda que la comisión pactada era del 1 % de 53 millones: 530.000 euros.