El excel de Zapatero: su asesoría tenía como «clientes» a Air Europa, Huawei y Florentino Pérez

Reunión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez el pasado mes de febrero en el Palacio de Miraflores Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores | EFE

Es un simple documento de Excel, pero se ha convertido en una pieza clave para conocer el alcance real de las labores de consultoría, intermediación o 'lobby' atribuidas por la UDEF a José Luis Rodríguez Zapatero y para aclarar si alguna de esas gestiones pudo desembocar en tráfico de influencias. El documento —que plantea para los investigadores muchas incógnitas sobre los clientes reales del expresidente y sobre otras empresas citadas y que en algunos casos recibían también información desde la trama— aparece incorporado al informe 1907/26 UDEF-BBCA, fechado este 22 de abril, uno de los atestados centrales de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción que sustentan la imputación del expresidente. La Policía lo localizó en el terminal intervenido a Julio Martínez Martínez, Julito, el amigo personal de Zapatero y administrador de Análisis Relevante.

En realidad, aunque los agentes se refieran ya popularmente a este documento como el «Excel de ZP» son dos archivos remitidos por el propio exjefe del Ejecutivo el 6 de julio de 2021 a su amigo runner: «LISTA AR OK.xlsx» y «DIRECCIONES EMAIL JM xlsx». Los dos archivos enviados por Zapatero contenían 43 destinatarios únicos, entre clientes con contrato de Análisis Relevante y otros receptores sobre los que la UDEF no ha localizado vínculo contractual, por lo que podrían ser posibles objetivos o empresas relacionadas con la trama de alguna forma todavía desconocida.

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«Estos archivos no constituyen un simple listado», sostiene el informe policial, sino que reflejan «una cierta planificación previa» y sirven como «herramienta logística». Pero hay algo desconcertante para los investigadores: «Los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos finalmente por Whathefav (la empresa de las hijas) se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago».

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Sea como fuera, en estos archivos figuraban nombres, cargos, sociedades y correos electrónicos de destinatarios de los informes de Análisis Relevante, la consultora que la investigación sitúa en el centro del entramado económico de Julio Martínez. Para los agentes, el envío de esos Excel «evidencia» la «posición directiva» de Zapatero en una estructura en la que formalmente no aparecía como administrador.

Entre los nombres más sensibles figura Air Europa, compañía cuyo rescate, como el de Plus Ultra, ha estado en el origen de fuertes controversias políticas y judiciales en el marco del caso Koldo y en la causa en la que está imputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. En los listados aparece Javier Hidalgo, ex consejero delegado de la aerolínea y miembro de la familia propietaria del grupo turístico Globalia. Su presencia sitúa el excel de Zapatero en un terreno especialmente delicado: el de las grandes empresas con intereses ante la Administración por los salvamento públicos ante los efectos de la pandemia.

La cartera incluía también a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid; Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España; Rosauro Varo, empresario y exconsejero de Prisa; Víctor Madera, fundador de Quirón Salud; Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles; y representantes de grandes grupos como Aldesa. El informe oficial menciona expresamente a Antonio Fernández, presidente de esta última firma; Juan Manuel Cendoya y Banco Santander; Danilo Díazgranados, empresario venezolano; Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra y luego presidente; Francisco Flores y Softgestor; y los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, vinculados a Alaska Ilimitada, después Inteligencia Prospectiva.

El bloque internacional tampoco era menor. En los archivos aparecían directivos y sociedades chinas con intereses en suelo español, Europa y Latinoamérica. Entre ellas, Huawei España, identificada en el informe a través de Yong Ying, además de otras compañías tecnológicas, de transporte aéreo, logística y construcción. Ese bloque conecta con una de las grandes derivadas de los informes UDEF: la agenda exterior de Zapatero en China y Venezuela, donde la investigación sitúa operaciones vinculadas a petróleo, coque, gas, minerales y contactos con estructuras próximas, en el caso de gigante asiático, al Partido Comunista.

La policía subraya que no todos los destinatarios tenían, al menos en ese momento de la investigación, una relación contractual localizada con Análisis Relevante. El informe advierte de que en los listados figuraban personas respecto de las que «no han sido hallados vínculos contractuales» con la sociedad de Julio Martínez. Y añade una frase que abre el campo de las pesquisas: los informes mensuales se estarían remitiendo tanto a clientes que abonaban «notables cifras» como a otros destinatarios respecto de los cuales «se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago».

La operativa descrita por la UDEF también afecta directamente a Whathefav, la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según el atestado, Sergio Sánchez Benítez -exalto cargo de la Admistración socialista y actual directivo de Telefónica- elaboraba los informes para Análisis Relevante y los enviaba a Laura Rodríguez, Fernando Castañeda, Víctor García y Julio Martínez. Una vez maquetados, no era Análisis Relevante quien los distribuía a sus clientes. Lo hacía Whathefav. «Los informes no son enviados al listado de clientes o destinatarios por la propia empresa que solicita y encarga el trabajo, esto es, Análisis Relevante S.L., sino que son distribuidos por la sociedad encargada de la maquetación de los mismos, Whathefav S.L.», concluye la Policía.

Ese punto es clave porque Whathefav no aparece solo como una firma de diseño o maquetación. La sociedad de las hijas del expresidente intervenía en la fase final de distribución de los informes a la cartera validada por Zapatero. Y esa función tuvo traducción económica: Análisis Relevante pagó 239.755 euros a Whathefav entre 2020 y 2025, según el propio informe.

La UDEF cruza además los 'excel' enviados por Zapatero en julio de 2021 con otro archivo posterior, «DIRECCIONES OK.xlsx», localizado en correos electrónicos de octubre de 2022. El primer bloque contenía 43 destinatarios únicos; el segundo, 38; y entre ambos coincidían 27. Para los investigadores, esa continuidad demuestra que no fue un envío aislado, sino una base logística mantenida en el tiempo.

El informe encaja esos listados en una tesis más amplia: el «liderazgo no visible» de Zapatero dentro de la estructura. Ese liderazgo, sostiene la UDEF, se manifestaría «en la dirección estratégica de las comunicaciones» y en la reiteración de patrones operativos. El 'excel de ZP' no era solo una lista de correos. Era, según la policía, el mapa de clientes y destinatarios de una consultora que operaba alrededor de sus contactos.