Una veintena de activistas de la Global Sumud Flotilla llegan a Barcelona

Los 18 ciudadanos catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado a Barcelona Quique García | EFE

Una veintena de activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, entre ellos 18 catalanes y otros de Baleares y Valencia, han llegado al mediodía de este sábado a Barcelona, tal como estaba previsto, cinco días después de ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Los activistas han empezado a salir pasadas las 13.30 horas por las puertas de la zona de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona - El Prat, ante unas 200 personas que se han agolpado con banderas de Palestina y pancartas que les daban la bienvenida.

Los activistas, que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, han llegado en dos vuelos entre las 12 y las 12.30 horas, según ha informado Efe.

El primer vuelo provenía Ankara (Turquía) y ha aterrizado a las 12.30 horas, media hora antes de los previsto, mientras que el segundo partía de Düsseldorf (Alemania) y ha llegado a la capital catalana a las 11.49 horas, 10 minutos antes de los previsto.

Quique García | EFE

Entre las personas que han acudido a recibir a los activistas se encontraba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado de Comuns Jaume Asens, entre otros representantes políticos