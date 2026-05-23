La UDEF acorrala a las hijas de Zapatero a través de una empresa con su solo empleado

Una de las hijas del expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de las oficinas de su empresa, que ha sido registrada este martes Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

«Todo el mundo mira a Análisis Relevante pero esa es solo una pantalla», explican fuentes de la investigación sobre Plus Ultra. «La clave del dinero, entre otras, es Inteligencia Prospectiva y es ahí donde tiene el problema grave