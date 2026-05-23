La UDEF acorrala a las hijas de Zapatero a través de una empresa con su solo empleado
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Inteligencia Prospectiva, sin actividad real, con ingresos casi nulos y sede fantasma llena de andamios en el paseo de La Habana, pagó 561.440 euros a Whathefav23 may 2026 . Actualizado a las 11:55 h.
«Todo el mundo mira a Análisis Relevante pero esa es solo una pantalla», explican fuentes de la investigación sobre Plus Ultra. «La clave del dinero, entre otras, es Inteligencia Prospectiva y es ahí donde tiene el problema grave