Plus Ultra opera cinco destinos desde Madrid y renegocia con la SEPI el pago de su rescate
MADRID / LA VOZ
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La compañía en el centro de la investigación a Zapatero no ha abonado los 19 millones de euros que debía devolver en marzo22 may 2026 . Actualizado a las 21:01 h.
La compañía aérea Plus Ultra, en el centro de la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se mantiene operativa con vuelos entre Madrid y Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela),