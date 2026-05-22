Plus Ultra opera cinco destinos desde Madrid y renegocia con la SEPI el pago de su rescate

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El rpesidente y confudador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez, durante su comparecencia en la comisión del Senado
El rpesidente y confudador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez, durante su comparecencia en la comisión del Senado Javier Lizon | EFE

La compañía en el centro de la investigación a Zapatero no ha abonado los 19 millones de euros que debía devolver en marzo

22 may 2026 . Actualizado a las 21:01 h.

La compañía aérea Plus Ultra, en el centro de la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se mantiene operativa con vuelos entre Madrid y Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela),

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