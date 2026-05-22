Plus Ultra opera cinco destinos desde Madrid y renegocia con la SEPI el pago de su rescate

El rpesidente y confudador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez, durante su comparecencia en la comisión del Senado Javier Lizon | EFE

La compañía aérea Plus Ultra, en el centro de la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se mantiene operativa con vuelos entre Madrid y Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela),