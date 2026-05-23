Feijoo responsabiliza al Gobierno central del caso Zapatero: «No era un jubilado haciendo negocios»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, este sábado en Palma de Mallorca. CATI CLADERA | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, reivindicó un cambio del clima político nacional, porque, a día de hoy, «no puede ser más repugnante», y añadió que hay que estar «muy podrido moralmente» para leer los 80 folios del auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y «salir a darle apoyo». «Faltan las palabras para calificar lo que estamos viendo [...], todo es corrupción, todo es decadencia, casi es imposible hablar de otra cosa», señaló Feijoo en su intervención en el XVII Congreso del PP de Baleares, celebrado este sábado en Palma. Para el líder popular, el expresidente Rodríguez Zapatero «no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta; si los hacía, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno de España, ahí está la explicación».

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura en el Gobierno de Zapatero, confesó estar dolida con la imputación del expresidente en el caso Plus Ultra, y señaló que habrá que estar «atentos» a que la Justicia busque «la verdad», además de recalcar que toda la ciudadanía, también los cargos públicos, están «bajo el imperio de la ley» y deben «responder a lo que corresponda». Lo dijo en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, en la que recordó que es ahora cuando Zapatero debe empezar a ejercer su derecho a la defensa. Por lo pronto, el expresidente está citado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. «Yo distingo lo humano de lo estrictamente racional y, en lo humano, me duele, sobre todo porque es la figura de un presidente del Gobierno y no estamos hablando de una persona anónima», comentó Calvo.

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El PSOE confía en la Justicia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, defendió la actuación del Gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en el 2021, momento en el que ella era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo, y expresó su «confianza plena en la Justicia». «Yo creo que el Gobierno actuó como tenía que actuar, con el escudo social, protegiendo empresas y a trabajadores, y donde estuvo el Partido Popular en esos días y en esos meses tan críticos fue votando en contra de todas estas medidas», señaló Maroto en declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación estatal de las educadoras infantiles en Madrid.

Belarra: «Pinta feo»

En esa misma marcha estaba la líder de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que la imputación de Zapatero está marcando el fin de una etapa, que ve al PSOE «políticamente agotado» y que cuanta más información va apareciendo, «más preocupados» están. Insistió, como los últimos días, en que el auto del juez que investiga esta causa «pinta feo», pero volvió a descartar apoyar una eventual moción de censura del PP contra Pedro Sánchez. «La solución a la corrupción del PSOE no es la corrupción del PP, es una izquierda fuerte que no tenga ni un caso de corrupción, como Podemos», dijo la secretaria general de los morados al asegurar que su partido ha tenido cargos de responsabilidad estatal, autonómica y local, y tienen «cero casos de corrupción en más de diez años de historia».

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También Coalición Canaria se pronunció al respecto y reclamó al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, a la vez que advirtió de que su relación con los socialistas está en «un punto crítico», por lo que analizará «todos los escenarios» posibles para adoptar cualquier tipo de decisión en función de los acontecimientos.