Decenas de miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

La manifestación para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su paso por Moncloa este sábado en Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

Decenas de miles de personas han pedido este sábado en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, entre insultos y acusaciones de corrupción en la denominada 'Marcha por la Dignidad', organizada por Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones y apoyada por el PP y Vox.

La multitudinaria protesta —unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores— ha partido pasadas las 10.30 de la mañana de la plaza de Colón, por la calle Génova, y ha concluido cerca de las 12.30 en el Arco de Moncloa, según ha informado Efe.

Los cientos de manifestantes que han permanecido en este punto han increpado también a la prensa, especialmente a un equipo de Televisión Española al que han impedido hacer su trabajo al grito de «¡Prensa española, manipuladora!».

Muchos manifestantes han continuado concentrados en el Arco de Moncloa con sus proclamas al grito de «Pedro Sánchez, dimisión» o «No es un Gobierno, es una mafia», pero varias docenas más han intentado acercarse al palacio de la Moncloa, lo que ha obligado a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de la A6.

También ha habido momentos de tensión con los policías nacionales desplegados en la zona, a los que los manifestantes han increpado por su supuesta permisividad hacia la inmigración, e insultos hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De momento, no se ha informado de detenciones.

La policía trata de contener a algunos participantes de la manifestación. Daniel Gonzalez | EFE

Antes de eso, la marcha ha estado encabezada por una gran pancarta de Sociedad Civil Española en la que se podía leer, 'Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión'.

Portando banderas de España y al grito de proclamas como 'No es inmigración es una invasión' o 'Reemigración si no comen jamón', además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la marcha ha salido, como estaba previsto, de la plaza de Colón por la calle Génova.

Entre los manifestantes se ha podido ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más.

También ha habido una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado a los medios que los españoles han dicho «basta ya» de despertarse cada día con una «nueva trama de corrupción», en la que «en el centro» está Pedro Sánchez.

García ha insistido en que el presidente del Gobierno está en «en el centro de todo» y es el «responsable político y el encubridor» de los casos de corrupción, desde ser «el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo».

A la convocatoria también ha acudido una nutrida representación de Vox, con su líder, Santiago Abascal, a la cabeza, acompañado por otros dirigentes del partido, como el eurodiputado Jorge Buxadé tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional'.

En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que «España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo» a los ciudadanos y «promoviendo una invasión migratoria» y, ante esta situación, Sánchez «va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones» y «perpetuarse en el poder», por lo que llama a este tipo de movilizaciones.

Al ser preguntado por la defensa de la «prioridad nacional», Abascal ha recordado que sobre esto ha hablado mucho durante toda la campaña. «Yo creo que la 'prioridad nacional' es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox».

«Prefiero decir en el día de hoy que la 'prioridad nacional' de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder».