El Supremo rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes

Imagen de archivo de la sede del Tribunal Supremo en Madrid Emilio Naranjo EFE

El Tribunal Supremo rechaza paralizar, de forma cautelar, la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, tal como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes —el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia— y del Gobierno, que había pedido no frenar la medida». Mientras, el abogado del Estado, en representación del Gobierno, informó este viernes al Tribunal Supremo de que el Ejecutivo ha recibido, hasta el jueves, 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, de las que han sido admitidas a trámite 91.505 peticiones.

Precisamente aportó el dato durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para estudiar si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como han solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros. En una de estas sesiones, en concreto la destinada a estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes —que implica la concesión de una autorización provisional de residencia y trabajo— no se hace de forma automática, como ha sostenido la asociación recurrente.

Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un «cotejo» de los documentos aportados para acreditar que se cumplen los requisitos esenciales. Durante la vista, la Asociación Libertad y Justicia ha cargado contra el real decreto de regularización, a su juicio aprobado «por la puerta de atrás» y «saltándose» la soberanía nacional, que descansa en las Cortes. Y ha advertido del riesgo que supondrá que las personas beneficiarias circulen posteriormente por el espacio Schengen tras haber entrado por una puerta «hecha ad hoc» en España.

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Como en las vistas que han antecedido a esta, referentes a la solicitud de medidas cautelares por parte de Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, el abogado del Estado ha cuestionado la legitimación de estas entidades para solicitar la suspensión cautelar del real decreto. El Ejecutivo considera que la mera atribución de esta legitimación con base en los estatutos de estas entidades —fundamentada, según estas han defendido, en su defensa de los valores constitucionales o del ordenamiento jurídico— no es suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.