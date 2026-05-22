El presupuesto catalán crece un 10,3 % e Illa espera tenerlo aprobado el 2 de julio con ERC y los comunes

De izquierda a derecha, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en la rúbrica del acuerdo presupuestario. Kike Rincón | EUROPAPRESS

El Gobierno de Salvador Illa presentó este viernes los Presupuestos de la Generalitat para el 2026, unas cuentas de 49.162 millones de euros de gasto con los que el socialista da estabilidad a la legislatura catalana. Los Presupuestos inician ahora su trámite parlamentario con el objetivo de tenerlos aprobados antes de que concluya el período de sesiones, sobre el 2 de julio, con el apoyo de ERC y Comunes.

Cuatro meses después de retirar los primeros para evitar una derrota parlamentaria —algo inédito en Cataluña— Illa se garantiza finalmente unas cuentas públicas con las que dar estabilidad a la legislatura catalana. El coste total de los acuerdos con republicanos y morados asciende a 4.693 millones de euros hasta el 2030, 893 millones de euros para este ejercicio. La consejera de Economía, Alicia Romero, detalló que se habían reservado ya una partida en las primeras cuentas presentadas para la negociación con sus socios de investidura. «Las grandes cifras no cambian» dijo Romero, se mantiene el gasto previsto inicialmente de 49.162 millones, que en su momento ya contemplaba una partida sin adjudicar de 360 millones de margen para negociar con Esquerra. Partida a la que se suman otros 500 millones procedentes de «la bolsa de mayores ingresos, porque la economía va bien» dijo la consejera, asegurando que en el primer trimestre ya han mejorado los ingresos en impuestos propios, básicamente Sucesiones, Donaciones e ITP, beneficiados por el crecimiento del mercado inmobiliario.

Se trata de los primeros Presupuestos del Gobierno de Illa, después de las prórrogas del 2024 y el 2025, que implican un aumento de gasto de 9.000 millones de euros. Por departamentos, Salud vuelve a ser el que más gasto asume y el que más crece, con 2.428 millones de euros más respecto a las cuentas del 2023. Le sigue Educación, con 1.642 millones de euros más, y Derechos Sociales e Inclusión con 930 millones.

Aumentos en los que no están contemplados los incrementos retributivos que reclaman tanto los médicos como los profesores. Ambos colectivos están en huelga, en le caso del sector educativo con una guerra abierta con el Gobierno catalán que Ha llevado a convocar 17 jornadas de paros en la recta final de curso. Estas cuentas no contemplan los aumentos de sueldo que piden los profesores, cuyas exigencias salariales supondrían un gasto adicional de 1.000 millones.