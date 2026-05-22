El parricida de El Ejido apuñaló en la cara a su pareja dos días antes del doble asesinato

La Guardia Civil en la zona donde se produjo el doble crimen, en El Ejido Alba Feixas | EFE

El joven de 25 años ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza por asesinar a tiros a su madre y a su padrastro y dejar a cuatro heridos en estado crítico en El Ejido (Almería), acuchilló en el rostro a su pareja sentimental dos días antes del tiroteo, según fuentes judiciales.

Las investigaciones que motivaron su envío a la cárcel revelan un episodio de violencia machista previo a los homicidios del pasado 18 de mayo en la barriada de El Canalillo. Las fuentes consultadas precisan que, durante la madrugada del 16 de mayo, cuando el detenido y su pareja regresaban de Granada, el investigado detuvo su vehículo en una playa del municipio almeriense de Adra.

En ese lugar, el individuo acusó a su pareja de mantener relaciones con otros hombres y profirió amenazas en las que aseguraba que iba a matar a sus familiares. Tras apearse del coche, abrió la puerta del copiloto, le espetó a la mujer la frase «eres el demonio, voy a matarte» y esgrimió una navaja. El ataque iba dirigido al costado de la víctima, pero al agacharse para esquivarlo, esta recibió la puñalada en el lateral derecho de la cara, causándole lesiones graves. Esta agresión con arma blanca fue el preludio del doble crimen consumado 48 horas después.

La autoridad judicial decretó el jueves para el joven la prisión provisional investigado por dos delitos de asesinato en grado de consumación y seis en grado de tentativa. En su comparecencia, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. El relato de los hechos reconstruye la secuencia del tiroteo en El Canalillo donde el arrestado esperó a que sus familiares llegaran al domicilio en un turismo. Al estacionar, el agresor, armado con una pistola para la que no tenía licencia, abrió la puerta trasera y disparó primero a su padrastro, el conductor, y luego a su madre, la copiloto, matándolos en el acto. Seguidamente, disparó de forma reiterada hacia la parte trasera del habitáculo, donde se hallaba su pareja junto a su hijo, un bebé de siete meses. La mujer logró escapar y refugiarse en la vivienda, momento en el que comprobó que el bebé había recibido el impacto de un proyectil.

A unos treinta metros del primer escenario, el individuo abrió fuego contra una vecina de 19 años y su hija de 21 meses. La madre recibió nueve impactos de bala y la pequeña uno en el costado. La secuencia concluyó cuando el investigado acudió a la vivienda de un conocido y disparó contra el padre de este.