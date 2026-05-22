El juez abre una pieza separada del caso Plus Ultra por otro presunto tráfico de influencias

Agentes de la Policía salen con cajas con documentación de la sede de What The Fav, la empresa de la hijas de Zapatero. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto una pieza separada del caso Plus Ultra por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que podría ampliar el foco de la investigación más allá del rescate de la aerolínea y de la figura José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha abierto esta nueva vía, que incluye el rastreo de numerosas cuentas en el extranjero, después de que la UDEF detectara que empresas vinculadas al entramado investigado habrían pagado para conseguir acceso a otros funcionarios.

Esta pieza discurre en paralelo a la causa principal, cuyo secreto fue levantado esta semana y en la que Zapatero ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. A diferencia de esa rama, la nueva investigación permanece reservada.

Fuentes conocedoras de las pesquisas la describen como una línea todavía incipiente, en la que los investigadores están midiendo el alcance, la gravedad de los hechos y la identidad de los nuevos personajes que podrían aparecer vinculados a los pagos. En cualquier caso, serían supuestas irregularidades y presunta compra de voluntades de servidores públicos que nada tendrían que ver con la operación de salvamento de la aerolínea.

Estructura amplia

Y es que -insisten en estas fuentes- el epicentro del caso sigue siendo Plus Ultra, la aerolínea rescatada en el 2021 con 53 millones de euros públicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Pero la apertura de una pieza separada refuerza la tesis de que la supuesta estructura de influencias atribuida por Calama al entorno de Zapatero no se habría limitado a esa operación.

El juez ya sostiene en su auto que el expresidente habría ocupado el vértice de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» orientada a la «obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros».

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La nueva derivada apunta precisamente a ese segundo plano: empresas del caso que no solo habrían pagado por informes, asesorías o contratos de apariencia profesional, sino también por acceder a funcionarios o cargos públicos capaces de abrir puertas administrativas. La investigación principal ya describe una mecánica basada en sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

La UDEF trabaja además sobre las agendas personales de Zapatero para cotejar si sus anotaciones coinciden con encuentros mencionados por miembros de la trama. Entre esas citas figura una comida en Madrid con Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y dueño de Análisis Relevante, y Tomás Guerrero, director del Instituto Halal, que los investigadores relacionan con la creación de una sociedad en Dubái para canalizar el cobro de la comisión del 1 % del rescate de Plus Ultra.

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También está bajo análisis el teléfono intervenido a María Gertrudis Alcázar, secretaria de confianza de Zapatero. Los investigadores sospechan que en ese dispositivo puede haber mensajes directos con el expresidente capaces de apuntalar los «indicios sólidos» ya incorporados a la causa. Calama sitúa a Alcázar dentro del círculo de máxima confianza del exjefe del Ejecutivo y le atribuye un papel operativo en la gestión de comunicaciones, documentación y agenda.