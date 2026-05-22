Gertrudis Alcázar, la secretaria fiel de Zapatero en la presunta trama corrupta
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
A la mano derecha del expresidente, que formó parte de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, se le atribuye una gran influencia sobre su jefe22 may 2026 . Actualizado a las 10:52 h.
Gertrudis Alcázar Giménez, Gertru para sus conocidos, era mucho más que una secretaria. Su nombre aparece 33 veces en el auto de 87 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, donde se detalla