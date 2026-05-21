Borrell cree que el pacto del PSOE con el proyecto de Rufián sería «catastrófico»

Josep Borrell, en el Foro La Toja Elena Fernández | EUROPAPRESS

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y exministro de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez, Josep Borrell, desdeñó este jueves el plan del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para reorganizar a la izquierda alternativa al sostener que un Ejecutivo dependiente de una «confederación» de fuerzas «soberanistas» sería «catastrófico».

Así se expresó en un mensaje en la red social X para resaltar que la izquierda «tiene en su ADN el rechazo de los nacionalismos que dividen a los trabajadores». «Un Gobierno dependiente de una confederación de 'izquierdas soberanistas' sería catastrófico, la rendición del progresismo ante el populismo nacionalista y la fragmentación de España», apostilló.

Todo ello en un contexto en el que Rufián viene apelando, tras las elecciones andaluzas, a que es el momento de las izquierdas soberanistas, dado que las fuerzas estatales son ahora un problema. El pasado miércoles, el portavoz de ERC en el Congreso se mostró dispuesto a encabezar un nuevo frente de izquierdas si eso favorece la unidad del espacio.

Reacciones en la izquierda

Diversos partidos y dirigentes de la izquierda alternativa respaldaron el movimiento, aunque Comuns e IU reclamaron que aclare y concrete el alcance de su propuesta. La formación que dirige Antonio Maíllo no oculta reticencias respecto a la fórmula del dirigente republicano. El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, no ve un proyecto estatal de país y advierte contra los «egos desmesurados» y el «riesgo de los hiperliderazgos».

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, siguió abonando la posibilidad de una colaboración electoral con Rufián, basada en el tándem con Irene Montero, aunque en un tono más cauto y apelando a que ahora tocaba respetar los tiempos del propio portavoz y de ERC. Entre los dirigentes políticos que han valorado como una buena noticia las intenciones de Rufián se encuentra el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que vio positiva la propuesta de aunar a la izquierda para conformar un proyecto viable y solvente para las próximas generales.