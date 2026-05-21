Aldama niega que Armengol solicitara mordidas por la compra de mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, a la salida de su declaración en la la Audiencia Nacional. FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

El empresario Víctor de Aldama declaró este jueves en la Audiencia Nacional como investigado en la rama del caso Koldo que instruye el juez Ismael Moreno y apuntó de nuevo al supuesto cobro de mordidas por parte del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero exculpó a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. La citación del empresario, autoinculpado en el primer juicio del caso Koldo celebrado en el Tribunal Supremo, estaba relacionada con los contratos de material sanitario adjudicados por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia.

El comisionista aseguró que ni Armengol ni nadie del Gobierno de Baleares solicitaron mordidas a cambio de la concesión de los contratos de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, con la que estaba vinculado. Con esta declaración, Aldama exculpa por primera vez a Armengol. Las compras por parte del Gobierno balear alcanzaron los cinco millones de euros.

Koldo fue el contacto

Según indicó, Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, fue el nexo entre él y Francina Armengol. Reiteró que Koldo había presumido en una ocasión delante de él de tener una relación con la expresidenta de Baleares. Fue Koldo quien le facilitó el teléfono del responsable del área sanitaria del Gobierno de las islas, que era el encargado de la compra de las mascarillas y más tarde de los test de detección del coronavirus. El empresario, a su vez, según declaró, le dio ese contacto al administrador de la empresa para que iniciara las negociaciones con el Ejecutivo autonómico.

Tanto la presidenta del Congreso como el ministro de Política Territorial declararon por escrito en el juicio en el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo y Aldama y aseguraron que nunca dieron órdenes para formalizar los contratos de las mascarillas.

Según Aldama, el expresidente canario le pidió una comisión de 50.000 euros a cambio de otorgar los contratos de las mascarillas a la empresa que él recomendaba. Una propuesta que se habría hecho a través de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Durante su declaración de este jueves, Aldama afirmó que los supuestos pagos de 10.000 euros que, según declaró, habría realizado a Koldo García no se circunscribían únicamente a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a los presuntos amaños de obra pública.

Koldo, actualmente en prisión, fue citado también a declarar en este caso la semana pasada, pero se acogió a su derecho a no hacerlo, según anunció su abogada, Leticia de la Hoz, que presentó un recurso al magistrado que investiga el caso Koldo para archivar la causa contra él y suspender el interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.

El informe de la UCO

De la Hoz señaló que Koldo estaba llamado a declarar sobre las mascarillas de Baleares y Canarias cuando «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas». «Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo» en el juicio, explicó.

El juez Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, y que parcialmente ha sido juzgada por el Supremo debido a la condición de aforado de Ábalos.

El magistrado fijó un nuevo interrogatorio al comisionista después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera un informe referido a los contratos de mascarillas del Gobierno balear. En ese informe se indicaba que el Servicio de Salud de las Islas Baleares y la empresa Soluciones de Gestión acordaron la compra de mascarillas el 26 de abril del 2020, 24 horas después de que Koldo García hubiese contactado con Armengol.