Ábalos se desmarca del rescate de Plus Ultra y señala directamente Zapatero: «Me puenteó»

Zapatero saluda a Ábalos, en una imagen de archivo, en el 2020. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se desmarco este viernes del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Lo hizo desde la cárcel de Soto del Real para el programa de TVE Mañaneros 360, espacio en el que señaló directamente a José Luis Rodríguez Zapatero por interceder a través de cargos de su ministerio. Ábalos dijo que nadie se dirigió a él sobre este tema porque el expresidente del Gobierno le había puenteado. «El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mi, todo lo contrario, me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea y habla directamente con Pedro Saura», afirmó en el programa.

Por otro lado, Ábalos denunció la existencia de un «doble rasero» en el PSOE, una vez conocida la imputación del expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra, y cómo los socialistas se han referido a este asunto. «Estoy indignado. Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad. Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido», lamentó desde Soto del Real.

Versión de parte

Las palabras de Ábalos deben tomarse, en todo caso, con cautela porque provienen de un exministro en prisión e imputado por corrupción, que está enfrentado a su partido y cuyo su interés en desplazar el foco hacia Zapatero resulta evidente. Pero, sobre todo, su testimonio choca en parte con la instrucción de Calama. El juez recoge en el auto de imputación del expresidente que este también se reunió con el entonces ministro de Transportes —el propio Ábalos—, según la información hallada en un dispositivo de Koldo García, un dato que matiza su relato de haber sido «puenteado».

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El contacto con Pedro Saura que ahora esgrime para desmarcarse es más enrevesado de lo que sugiere. Tras reunirse con el entonces secretario de Estado de Transportes, los responsables de Plus Ultra escribieron que los habían recibido «por altas recomendaciones» y que el papel del departamento se limitaría a «hablar bien» de las compañías; uno de ellos atribuyó la buena acogida a la mediación del expresidente: «Nuestro pana Zapatero detrás».

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Pero el propio Saura acabó oponiéndose a la ayuda. Según los mensajes intervenidos en la investigación en marzo del 2021 alertó de que la SEPI estaba «fuera de control» y pidió a Ábalos que trasladara a Sánchez la conveniencia de frenar y revertir el rescate de 53 millones. El entonces ministro lo descartó para no chocar con Hacienda. Es decir, hasta donde se conoce, cuando su secretario de Estado le urgió a parar la operación, quien ahora dice haber sido «puenteado» optó por no moverse.