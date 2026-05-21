El PP citará en el Senado a la secretaria de Zapatero y al exministro Escrivá

José Luis Escrivá, en una imagen de archivo Jesús Hellín | EUROPAPRESS

«Ofensiva total» del PP en el Senado contra el Gobierno y el PSOE tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares sentarán ante la comisión de la SEPI a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar; al exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; a Cristóbal Cano, la mano derecha de Julio Martínez Martínez; y a Manuel Aaron Fajardo, al que califican de «lugarteniente de Zapatero en Venezuela». Así lo ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario, Alicia García, que no descarta volver a llamar al exdirigente socialista una vez que declare ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de julio. A María Gertrudis Alcázar los de Alberto Núñez Feijoo le achacan que impartiera «instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái», así como la «participación en las gestiones realizadas ante organismos públicos».

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En cuanto a la comparecencia de José Luis Escrivá, el PP ha advertido de que tendrá que responder sobre «quién le dio la orden de reunirse con Zapatero, quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra y si su ascenso al Banco de España tiene que ver con este movimiento».

La decisión de llamar a Cano responde, según el PP, a que «actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Martínez. Los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra». Mientras que Martínez, en palabras de García, esta llamado a explicar «por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó».

«Fango y circo»

«El PSOE y el Gobierno cada vez que ha comparecido en comisión en el Senado se han dedicado a decir que era un circo, fango o bulos. Pues hoy podemos decir que los bulos son los del Gobierno, los del PSOE y los de Sánchez, y que el fango es donde están Koldo, Ábalos, Sánchez y Zapatero», ha espetado García durante la rueda de prensa en la que ha confirmado la ampliación de la lista de comparecientes.

Zapatero ya se sentó ante la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado el pasado 2 de marzo. Allí se le preguntó por Plus Ultra, Análisis Relevante (la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez) o la empresa Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas. El expresidente negó entonces cualquier relación con la aerolínea, motivo por el cuál el PP ahora le acusa de «mentir».