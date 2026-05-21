Julio Martínez, el conseguidor de la trama Plus Ultra: de mejor morisco en las fiestas de su Elda natal a la élite socialista

Bea Abelairas
B. abelairas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El PP lo señaló como testaferro: Julio Martínez el pasado 9 de abril tras ser llamado a declarar en la comisión del caso Koldo, casi cinco meses después de ser detenido por el caso Plus Ultra
El PP lo señaló como testaferro: Julio Martínez el pasado 9 de abril tras ser llamado a declarar en la comisión del caso Koldo, casi cinco meses después de ser detenido por el caso Plus Ultra Carlos Luján | EUROPAPRESS

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana presentó «a su amigo Julito» a Zapatero en un gimnasio de Madrid porque le podía ayudar a buscar un piso

21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Julio Martínez Martínez aparece 166 veces en las 88 páginas del auto de la trama en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero. Sus amigos lo llaman Julito, pero el expresidente ha negado

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