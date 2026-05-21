Julio Martínez, el conseguidor de la trama Plus Ultra: de mejor morisco en las fiestas de su Elda natal a la élite socialista

El PP lo señaló como testaferro: Julio Martínez el pasado 9 de abril tras ser llamado a declarar en la comisión del caso Koldo, casi cinco meses después de ser detenido por el caso Plus Ultra Carlos Luján | EUROPAPRESS

Julio Martínez Martínez aparece 166 veces en las 88 páginas del auto de la trama en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero. Sus amigos lo llaman Julito, pero el expresidente ha negado