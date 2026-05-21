El hermano de Sánchez y Gallardo no declararán en el juicio por el contrato en la Diputación de Badajoz antes del día 4 de junio

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño y ex presidente de la Diputación de Badajoz. EUROPA PRESS

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, declararán los últimos en el juicio que comenzará el próximo jueves 28 de mayo para aclarar si la institución provincial amañó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios para el primero y si, además, posteriormente le permitió acomodarla a sus intereses personales. Así que no se esperan que puedan hacerlo antes del 4 de junio.

La Audiencia Provincial ya indicó a finales de abril a las defensas que si bien habían notificado inicialmente que los acusados en este juicio declararían los primeros días (28 y 29 de mayo), finalmente podrían hacerlo al final de las pruebas solicitadas por las partes. Esto es, después de los testigos.

En un auto del 8 de mayo, el tribunal indicó que finalmente los dos primeros días (jueves y viernes de la próxima semana) tendrán lugar las cuestiones previas. Será el momento en que las defensas puedan plantear cuestiones de nulidad, aunque ninguna prosperara en la fase de instrucción. La de mayor peso es la relativa a la intervención de las cuentas corporativas de los correos electrónicos de quince trabajadores y políticos provinciales cuyo contenido sustenta gran parte de la causa.

Los testigos están citados para los días 1, 2 y 3 de junio. Este miércoles, la Audiencia Provincial ha dado otro paso más al señalar las horas a las que deben acudir al edificio de la avenida de Colón. Si en un principio todos estaban convocados a las 10 horas, finalmente, ha establecido tres tramos distintos de una hora y cuarto. Esto es, a las 10, las 11.15 y las 12.30 horas los dos primeros días; y a las 10.00 y las 11.00 horas el tercero.

Esto es importante porque hay 42 testigos en la causa. Con esta división horaria se pretende que no tengan que esperar hasta que les toque su turno y durante muchas horas.

Entre los testigos, algunos ya respondieron en la fase de investigación a la jueza Beatriz Biedma, pero otros acuden ante los jueces por primera vez respecto de este tema. Las partes también han solicitado -y así lo ha admitido la Audiencia- que declaren los nueve agentes de la Guardia Civil que acudieron a la institución a incautarse de los correos o elaborar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que forman parte de las actuaciones.

Además de David Sánchez (que se hace llamar Azagra en el mundo musical y de ahí que el caso se haya denominado de esa forma) y Miguel Ángel Gallardo, hay otros nueve acusados vinculados con la institución provincial. Son trabajadores y políticos, algunos de los cuales ya han salido del organismo pero que pudieron tener un papel relevante en el fichaje del músico y en su relación posterior con la institución hasta su renuncia en febrero del 2025.