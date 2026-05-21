Detienen en Tarragona a un hombre acusado de matar a su pareja en Suiza

Momento de la detención de hombre acusado de la muerte de su pareja en Suiza Policía Nacional

Un hombre de 50 años ha sido detenido en Riba-Roja de Ebro (Tarragona) como presunto responsable de la muerte de su pareja en Suiza. El cadáver de la víctima fue localizado paralelamente en Suiza.

Según los indicios recabados por la Guardia Civil, el investigado trasladó su residencia a Riba-Roja de Ebro, en una finca aislada y de muy difícil acceso, tras la muerte de su pareja, que se produjo en el entorno del domicilio común en Suiza en una fecha «aún no determinada».

A comienzos del 2026, los familiares de la víctima denunciaron su desaparición ante la policía suiza. Como consecuencia, las autoridades iniciaron una investigación y, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, pusieron los hechos en conocimiento de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, explica el Instituto Armado en una nota.

La investigación de la policía de Suiza corroboró que la fallecida nunca llegó a mudarse a España. De forma paralela, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Tarragona inició investigaciones en territorio español para esclarecer los hechos.

De esta forma, localizaron la finca en la que residía el sospechoso, ubicada en un terreno muy montañoso y dotada de sistemas de grabación de imágenes por todo el recinto, «hecho que supuso una dificultad añadida a las labores de aproximación y seguimiento», detallan.

Finalmente, y ante la sospecha de la policía suiza de que la mujer se encontraba fallecida, se decidió pasar a la fase operativa de la investigación. En el marco de la cooperación entre ambos países y mediante diversas comisiones rogatorias internacionales tramitadas por el Tribunal de Instancia de Falset y la Fiscalía de Cooperación Internacional de Tarragona, se realizaron registros simultáneos en España y Suiza.

En España, la Guardia Civil, con la presencia de agentes de policía suizos, practicó el registro en el domicilio actual del investigado, quien fue detenido. En ese momento facilitó información sobre la localización exacta de los restos de la desaparecida. Los restos mortales de la mujer pudieron ser localizados en la propiedad de la vivienda en Suiza, asegura la Benemérita. A través de un análisis forense verificaron que estos correspondían con los de la mujer desaparecida, aunque la causa exacta de la muerte sigue siendo objeto de investigaciones de los forenses.