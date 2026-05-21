La defensa del Gobierno sobre el rescate de Plus Ultra choca con las sospechas del juez

Paula de las Heras / M. S. Pardo MADRID / COLPISA

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Registros en la sede de Plus Ultra en Madrid , en una imagen de archivo
Registros en la sede de Plus Ultra en Madrid , en una imagen de archivo FERNANDO VILLAR | EFE

El Ejecutivo insiste en que la ayuda de 53 millones respondió a un procedimiento reglado, pero no despeja las dudas sobre el certificado acreditativo de que la compañía estaba «al corriente» con la Seguridad Social

21 may 2026 . Actualizado a las 16:08 h.

El Gobierno defiende la legalidad del rescate de Plus Ultra. Frente a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y al auto que ha levantado el secreto del caso, el Ejecutivo ha hecho circular esta semana un argumentario

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