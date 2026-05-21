El auditor de Plus Ultra confiesa que carecía de liquidez dos años antes del rescate

Registros en la sede de Plus Ultra en Madrid el pasado mes de diciembre FERNANDO VILLAR | EFE

El auditor de cuentas de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, aseguró este en el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea vio «alguna factura» de la empresa Análisis Relevante, cuyo administrador es el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Carbajo afirmó que no teme aparecer en ningún auto relacionado con el caso. «No tengo nada que ocultar», señaló. Así se ha pronunciado el auditor a preguntas del PP durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que fue interrogado acerca del caso Plus Ultra.

La comparecencia se produce un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por este caso, aunque Carbajo precisó que no conoce el auto del magistrado. Del mismo modo, el auditor admitió que Plus Ultra carecía de liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si eso incumplía los reglamentos europeos para que optara posteriormente a los préstamos. Asimismo, señaló que sí conoce a los accionistas de la compañía, desveló que se han ido produciendo diferentes cambios, y mostró sus dudas respecto a que la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, desconociera estas modificaciones.

Rechazó las acusaciones de «maquillaje contable» y aseguró que todos los movimientos y contratos analizados durante la auditoría estaban debidamente documentados. «Yo trabajo con documentos que me dan terceros», se escudó Carbajo, quien también defendió la legalidad de los préstamos participativos de la compañía y subrayó que los informes se redactaron conforme a la normativa técnica.

Desvinculación del rescate

Carbajo afirmó que desconocía que Plus Ultra fuera a utilizar sus informes anuales para solicitar ayudas públicas y tampoco supo que la empresa pediría el rescate hasta mucho después. También recalcó que nunca recibió presiones de la aerolínea ni de terceros para adaptar sus conclusiones y reivindicó su independencia profesional tras 30 años ejerciendo.