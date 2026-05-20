La Xunta se pregunta «que máis ten que pasar para que haxa eleccións» tras la imputación de Zapatero
El conselleiro Diego Calvo denuncia el silencio del PSdeG y el BNG y dice que si fuese un expresidente del PP «habería manifestacións»20 may 2026 . Actualizado a las 15:26 h.
«Que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais», se preguntó este martes el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera de un presidente del Gobierno en democracia, por «tres delitos importantes: branqueo de capitais, pertenza a unha organización criminal e tráfico de influencias». Hechos que causan «asombro e tamén estupor», afirmó.
Calvo afirmó que «a situación é insostenible» y «moi dura para España e para as institucións». Por ello advirtió al Partido Socialista y a su «delegación galega», el PSdeG, y también a los socios del Ejecutivo que «non poden mirar para outro lado como levan facendo tanto tempo».
Además de insistir en la necesidad de una convocatoria electoral, el conselleiro denunció el silencio de los socialistas gallegos y del BNG. «Que ten que pasar para que o PSdeG faga algo e denuncia a situación e que ten que pasar para que o Bloque Nacionalista Galego diga publicamente que é o que esta pasando e que lle parece».
Calvo añadió que hay una «dobre vara de medir» y que si se tratase de un expresidente del PP «hoxe habería manifestacións e estarían pedindo explicacións de todo tipo».