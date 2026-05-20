Vota y opina: ¿Cuándo crees que deberían ser las elecciones generales?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su intervención este miércoles en el pleno del Congreso Chema Moya | EFE

Si se cumpliera el calendario de cuatro años, las elecciones generales podrían ser como muhco más tarde en agosto del 2027, pero el estallido del caso Plus Ultra con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los resultados de las elecciones andaluzas han vuelto a reabrir el debate sobre un posible adelanto electoral. La cuestión es, en caso de establecer una fecha, cuándo podría ser la cita con las urnas. Y es que en el 2027 los españoles deberán escoger a sus alcaldes y las once comunidades que no han votado este año ni en el 2024 deberán decidir sus gobiernos autonómicos.

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