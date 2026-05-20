Sánchez certifica todo su apoyo a Zapatero y vuelve a descartar elecciones en la sesión de control

Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la debacle socialista en las elecciones andaluzas del domingo. El presidente del Gobierno continúa cerrando filas con su compañero de partido y descarta un adelanto electoral. El líder de los populares, en cambio, ha atacado con todo al dirigente socialista por los casos de corrupción. «El que pueda robar, que robe. Ese es el lema de su Gobierno», le ha espetado.

El presidente del Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que -ha dicho- el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no habría podido «delinquir» sin su Consejo de Ministros. «Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir», ha afirmado Feijoo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

«Ayer un juez imputó al expresidente Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. ¿Cómo ejercía está influencia en el Gobierno? ¿Va a arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional? ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia de España», le ha preguntado Feijoo. «Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inoncencia y todo mi apoyo al expresidente Zapatero. Mire, el expresidente Zapatero no nos metió en una guerra ilegal, extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal y acabó con ETA. Así que lecciones de los que tienen tantas verguenzas que ocultar, ninguna», ha respondido Sánchez.

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La defensa cerrada le ha dado pie al jefe de la oposición para recordar que, en su día, el grupo parlamentario socialista también defendió la inocencia de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. «Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no, señor Sánchez? Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros el expresidente Zapatero no hubiera podido delinquir. Usted no ha llegado al poder para limpiar nada», ha afirmado Feijoo.

Sánchez le ha respondido afeándole otros casos de corrupción que afectan al PP y ha insinuado que el presidente de los populares tuvo acceso al auto que afecta a Zapatero cuando este aún se encontraba bajo secreto de sumario. «El 12 de mayo, en plena campaña, usted anunció un sumario que estaba bajo secreto. ¿Quién le pasa la información? Al Gobierno se llega con votos y no con atajos», le ha respondido.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de ser «una pieza esencial de la corrupción en su Gobierno». «Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales», ha señalado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este miércoles que el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está «muy bien escrito» mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que «no pinta bien». Ambos han hecho estas declaraciones a su llegada al pleno del Congreso, donde también la diputada de Compromís Águeda Micó ha pedido prudencia y ha esperado que el expresidente pueda «defenderse» en el proceso judicial. No obstante, ha dicho que si hay corrupción debe caer «todo el peso» de la ley y ha mostrado sus dudas, después de leer, el auto de imputación, de que en este caso pueda existir «lawfare» (instrumentalización de la Justicia).

El portavoz de IU en el grupo parlamentario Sumar, Enrique Santiago, ha evitado responder a la pregunta de si cree que hay «lawfare» y ha dicho que «lo primero que hay que hacer en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes de Gobierno». «Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito», ha añadido. Y la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha vuelto a apelar a la prudencia, como ya hizo el martes, al señalar que hay que ver «cómo se desarrollan los hechos». El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha vuelto a pedir que la justicia investigue y que vaya «hasta el final» y se pongan las pruebas «encima de la mesa». Mientras tanto, López ha exigido que se respete la presunción de inocencia de Zapatero a quien él, ha añadido, seguirá «defendiendo hasta que se demuestre lo contrario».

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el «vértice» de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Zapatero, el primer expresidente de la historia imputado, está acusado de tres delitos relacionados con la causa Plus Ultra: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.