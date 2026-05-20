El PP exige la dimisión de Sánchez al vincular al Gobierno con la imputación de Zapatero

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurando el lunes el acto de entrega del Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual 2026, en la Real Academia Nacional de Medicina Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El PP exigió la dimisión de Pedro Sánchez después de conocerse que el anterior presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por varios delitos en el proceso judicial del rescate a la aerolínea Plus Ultra. «Solo le queda una salida digna: no seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España», destacó ayer en redes sociales el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. «El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer», escribió su número dos en el partido, Miguel Tellado.

En Génova tienen claro que los presuntos delitos que se le imputan al exjefe del Ejecutivo no pudieron darse sin la colaboración del actual Gobierno. Así lo plasmó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz: «Son delitos que no podrían haberse llevado a cabo sin el concurso del Gobierno de España». Desde el partido conservador deslizan, además, que «Zapatero es la musa del sanchismo, y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional». Una apreciación que coincide con el fin de las elecciones andaluzas, donde Zapatero recuperó un papel protagónico en mítines.

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Los populares consideran que la corrupción es «el principio que vincula» a los dos presidentes, Zapatero y el actual, Pedro Sánchez. La semana pasada, cuando aparecieron las primeras informaciones que apuntaban a que el expresidente estaba siendo investigado por la UDEF, el PP ya pidió que respondiese «por las gravísimas acusaciones ante los españoles» y se preguntó «qué se deben Sánchez y Zapatero» para que este le haya brindado respaldo todo este tiempo pese a la sombra de actividades ilícitas.

Sombras que llevaron a los de Feijoo a pedir la comparecencia este mismo año de Zapatero en la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo a raíz de las informaciones periodísticas que revelaron que el exjefe del Ejecutivo se reunió el 8 de diciembre en una cita en el bosque de El Pardo, en Madrid, con el directivo de la aerolínea y amigo, quien solo 72 horas después sería detenido por agentes de la UDEF acusado de lavar dinero de las redes de tráfico de oro y del fraude de subsidios de Venezuela.

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Rueda y el PSdeG

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, exigió la convocatoria de elecciones generales. «Me parece un tema gravísimo y una razón más para darles cuanto antes la palabra a los ciudadanos», declaró el jefe del Ejecutivo gallego. «Supongo que el PSOE hará algo más que intentar echar balones fuera y mirar para otro lado o simplemente no hablar. Aquí hay que dar explicaciones, y hay que darlas muy rápido. Estamos hablando de un expresidente del Gobierno que forma parte del núcleo duro del actual presidente del Gobierno» añadió en el Foro Noroeste de Prensa Ibérica.

El PSdeG defendió al expresidente Zapatero. «Nos tempos nos que estamos podemos ver que se está consolidando a máxima de quen poida facer que faga», lamentó el diputado socialista y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Aitor Bouza, en referencia a la frase que dijo José María Aznar en noviembre del 2023, para que se le haga oposición a Sánchez. Bouza defendió la presunción de inocencia del exmandatario. «Particularmente en Galicia, sabemos ben do necesario que é», destacó, sobre la imputación, sin consecuencias, del hoy líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.