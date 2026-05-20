El juez autorizó el registro corporal de la secretaria de Zapatero para incautar su móvil por su papel «esencial» en la trama

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía salen de la sede de la oficina de Zapatero. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El juez José Luis Calama autorizó el pasado martes a la UDEF a practicar un «registro corporal externo» a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrada y registro en la oficina del expresidente en la calle Ferraz. El objetivo era intervenir su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento que pudiera llevar encima para evitar la «pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes». Esta medida tan drástica —que contrasta con la negativa del instructor a que los policías registraran la casa del expresidente, tal y como le habían solicitado— refleja la importancia que Calama, Anticorrupción y la propia UDEF atribuyen a Gertru, a la que el auto que levantó el secreto de las actuaciones sitúa como una pieza clave en la gestión documental, societaria y financiera de la presunta trama atribuida al exjefe del Ejecutivo. Por eso, el juez dio especial trascendencia a su teléfono. «La centralidad operativa de María Gertrudis Alcázar, su acceso directo a la oficina del líder, su gestión de la cuenta de correo principal del entramado y su intervención en la elaboración de documentación presuntamente falsa permiten inferir razonablemente que los dispositivos electrónicos de los que es usuaria habitual —en particular su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo— pueden contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos», recogía el auto que autorizó el cacheo de la asistente del exmandatario socialista.

La autorización judicial permitió a los agentes intervenir los dispositivos que portara en ese momento. El magistrado consideró que el riesgo de pérdida de información justificaba extremar las cautelas durante el registro. La UDEF —según fuentes de la investigación— buscaba comunicaciones, archivos, documentos contables, metadatos, chats y cualquier material que permitiera reconstruir cómo se elaboraban las facturas, quién ordenaba los conceptos, qué sociedades intervenían y cómo se justificaban los pagos que acababan en el entorno de Zapatero y de su familia.

Cobertura formal

Esta invasión extrema de la intimidad tiene que ver directamente con el papel que Alcázar, según la investigación, desempeñaba en la supuesta trama corrupta. El auto la describe como «una pieza operativa esencial dentro de la red organizada» y coloca la oficina de Zapatero en Ferraz como el «centro físico de coordinación, elaboración y archivo de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera del entramado». En esa sede, según el juez, se gestionaban comunicaciones, se elaboraban documentos, se preparaban facturas y se daba cobertura formal a operaciones que la investigación considera vinculadas al cobro de comisiones por influencias.

La secretaria del expresidente aparece en el tercer nivel de la estructura que dibuja Calama. En la cúspide, el juez sitúa a Zapatero como presunto «núcleo decisor y estratégico» de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias».

El auto atribuye a Alcázar una función central en la «coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera de la red». Esa labor, según la resolución, no se habría limitado a tareas mecánicas. Los correos intervenidos reflejan que la secretaria participaba en la preparación de facturas, en la definición de conceptos, en la fijación de importes y en el espacio temporal de documentos que, para los investigadores, podrían no responder a servicios reales.

Facturación ficticia

Calama sostiene que el análisis de esas comunicaciones permite atribuirle una intervención activa en la «generación de facturación ficticia», en coordinación con Cristóbal Cano, otro de los colaboradores de Zapatero, y siguiendo instrucciones del entorno del expresidente. La tesis judicial es que esa documentación servía para revestir de asesorías, informes o servicios profesionales unos ingresos que en realidad estarían vinculados a la actividad de influencia de la red. Es decir, la parte visible del mecanismo: contratos, facturas, conceptos y correos que daban apariencia legal al movimiento del dinero.

La medida del cacheo corporal a Alcázar en busca de su móvil contrasta con lo ocurrido con el terminal del expresidente. Durante el registro de su oficina, los agentes no clonaron el teléfono de Zapatero porque el auto no contenía una autorización expresa para intervenirlo. Sí pudieron acceder, en cambio, a otros elementos de la sede, incluida una caja fuerte. Esta diferencia subraya que la orden judicial estaba especialmente dirigida a preservar el material electrónico de Alcázar, precisamente por el papel operativo que Calama le atribuye en la documentación del entramado.

La UDEF registró la oficina del expresidente tras el levantamiento del secreto de la causa, en una operación que también alcanzó a sociedades vinculadas al entramado y a la firma Whathefav. El juez autorizó estas diligencias después de concluir que existían indicios de una red organizada para obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de influencias ante administraciones públicas y terceros, principalmente en relación con el rescate de 53 millones concedido a Plus Ultra.